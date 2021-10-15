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02:00 Торонто Мейпл Лифс - Монреаль Канадиенс 2:1 Окончен
02:30 Вашингтон Кэпиталз - Нью-Йорк Рейнджерс 5:1 Окончен
05:00 Анахайм Дакс - Виннипег Джетс 4:1 Окончен
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20:30 Рулав Одд - Краматорск 0:4 Окончен
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02:00 Баффало Сэйбрс - Монреаль Канадиенс 5:1 Окончен
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02:00 Флорида Пантерс - Питтсбург Пингвинс 5:4 Окончен
02:00 Нью-Йорк Рейнджерс - Даллас Старз 2:3 Окончен
02:00 Оттава Сенаторс - Торонто Мейпл Лифс 3:2 Окончен
02:30 Детройт Ред Уингс - Тампа-Бэй Лайтнинг 6:7 Окончен
03:00 Нэшвилл Предаторс - Seattle Kraken 3:4 Окончен
05:30 Лос-Анджелес Кингс - Вегас Голден Найтс 6:2 Окончен
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02:00 Нью-Джерси Дэвилз - Чикаго Блэкхокс -:- Запланирован
02:00 Филадельфия Флайерс - Ванкувер Кэнакс -:- Запланирован
05:00 Анахайм Дакс - Миннесота Уайлд -:- Запланирован
20:00 Баффало Сэйбрс - Аризона Койотис -:- Запланирован
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13:00 Белый Барс - Рулав Одд -:- Запланирован
16:00 Сокол - Краматорск -:- Запланирован

Стали известны самые высокооплачиваемые игроки КХЛ

Самый высокооплачиваемый зарабатывает существенно больше конкурентов

Хоккей КХЛ
16:48
Стали известны самые высокооплачиваемые игроки КХЛ
Даррен Диц / Фото: РИА Новости

Самым высокооплачиваемым игроком Континентальной хоккейной лиги является канадский защитник с казахстанским гражданством Даррен Диц из «Барыса» – $1,4 млн в год.

Второй в рейтинге форвард московского «Динамо» Вадим Шипачев ($1,3 млн), на третьей позиции Максим Шалунов из «Локомотива» и Теему Хартикайнен из «Салавата Юлаева» (по $1,2 млн).

Игроки «Салавата Юлаева» вратарь Юха Метсола и защитник Филип Ларсен имеют по $1,1 млн. По $1 млн зарабатывают игроки «Локомотива» Эдди Паскуале, Алексей Марченко, Андре Петерссон и Рид Буше, форвард «Автомобилиста» Стефан Да Коста и нападающий «Трактора» Владимир Ткачев.


Источник: sport-express.ru Карен Агабекян
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