Стали известны самые высокооплачиваемые игроки КХЛ

Самый высокооплачиваемый зарабатывает существенно больше конкурентов





Даррен Диц / Фото: РИА Новости

Самым высокооплачиваемым игроком Континентальной хоккейной лиги является канадский защитник с казахстанским гражданством Даррен Диц из «Барыса» – $1,4 млн в год.



Второй в рейтинге форвард московского «Динамо» Вадим Шипачев ($1,3 млн), на третьей позиции Максим Шалунов из «Локомотива» и Теему Хартикайнен из «Салавата Юлаева» (по $1,2 млн).

Игроки «Салавата Юлаева» вратарь Юха Метсола и защитник Филип Ларсен имеют по $1,1 млн. По $1 млн зарабатывают игроки «Локомотива» Эдди Паскуале, Алексей Марченко, Андре Петерссон и Рид Буше, форвард «Автомобилиста» Стефан Да Коста и нападающий «Трактора» Владимир Ткачев.



