Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Войти на сайт
CAPTCHA
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
Тема дняЗинченко и Малиновский стоят дороже, чем весь их состав. Что представляет из себя сборная Боснии и Герцеговины
матч-центр : Хоккей
Вчера 0
Сейчас 5
Сегодня 9
Завтра 9
нет важных матчей
Хоккей (5 событий из 7) показать все
Лига чемпионов 21/22
Календарь Таблица
Sapphirebet
Пари-матч
20:00 Фиштаун Пингвинз - Спарта Прага 0:2 3-й период
20:45 Цюрих - Млада Болеслав 3:3 2-й период
20:45 Фрибург Готтерон - Лександс 2:0 2-й период
21:20 Больцано - Ред Булл Зальцбург 0:1 1-й период
21:30 Рунгстед - Руан 0:1 1-й период
Хоккей (9 событий из 14) показать все
Лига чемпионов 21/22
Календарь Таблица
Sapphirebet
Пари-матч
19:00 Фриск Аскер - Ястшембе 3:7 Окончен
19:05 Векше - ТПС 4:2 Окончен
19:05 Фрелунда - ХИФК 4:1 Окончен
19:05 Таппара - Шеллефтео 4:2 Окончен
20:00 Фиштаун Пингвинз - Спарта Прага 0:2 3-й период
20:45 Цюрих - Млада Болеслав 3:3 2-й период
20:45 Фрибург Готтерон - Лександс 2:0 2-й период
21:20 Больцано - Ред Булл Зальцбург 0:1 1-й период
21:30 Рунгстед - Руан 0:1 1-й период
Хоккей (9 событий из 17) показать все
Лига чемпионов 21/22
Календарь Таблица
Sapphirebet
Пари-матч
19:00 Слован - Оцеларжи -:- Запланирован
19:05 Регле - Сендерйюске -:- Запланирован
20:00 Адлер Мангейм - Лозанна -:- Запланирован
20:45 Цуг - Ред Булл Мюнхен -:- Запланирован
20:45 Лугано - Айсберен -:- Запланирован
21:00 Кардифф - Лукко Раума -:- Запланирован
21:20 Клагенфурт - Донбасс -:- Запланирован
УХЛ 21/22
Календарь Таблица
Sapphirebet
Пари-матч
18:00 Днепр - Кременчуг -:- Запланирован
18:45 Белый Барс - Сокол -:- Запланирован

Самый титулованный хоккеист из Донецка и соперники «Донбасса» по группе ХЛЧ. Болельщики посоревновались в хоккейных знаниях

И выиграли билеты на матч с «Клагенфуртом»
Хоккей Лига чемпионов
16:24
Самый титулованный хоккеист из Донецка и соперники «Донбасса» по группе ХЛЧ. Болельщики посоревновались в хоккейных знаниях
Фото - Вадим Шамдан

Знаете ли вы, кто является самым титулованным хоккеистом в истории родом из Донецка? А как насчет соперников «Донбасса» по группе Лиги чемпионов и знания игроков в лицо?

На все эти вопросы болельщики чемпиона Украины попытались дать ответы пере игрой против «Клагенфурта», а самые эрудированные получили в подарок билеты на игру.

Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Донбасс Клагенфурт (хоккей)

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Рейтинг букмекеров

Обзор
Обзор
Обзор
Обзор
Все букмекеры

Новости по тегам

Григорьев: «С «Клагенфуртом» будем выходить и всеми силами показывать наш максимальный уровень»
Григорьев: «С «Клагенфуртом» будем выходить и всеми силами показывать наш максимальный уровень»
Хоккей УХЛ
16:21
Микульчик: «Если сыграем с «Клагенфуртом» поплотнее и не дадим пространства, все будет получаться»
Микульчик: «Если сыграем с «Клагенфуртом» поплотнее и не дадим пространства, все будет получаться»
Хоккей Лига чемпионов
15:15
Лига чемпионов. «Клагенфурт» — «Донбасс». Трансляция на XSPORT
Лига чемпионов. «Клагенфурт» — «Донбасс». Трансляция на XSPORT
Хоккей Лига чемпионов
14:58
«Донбасс» прилетел в Австрию на матч Лиги чемпионов с «Клагенфуртом»
«Донбасс» прилетел в Австрию на матч Лиги чемпионов с «Клагенфуртом»
Хоккей Лига чемпионов
11 октября 21:30
«Донбасс» отправился на заключительный матч группового этапа Лиги чемпионов
«Донбасс» отправился на заключительный матч группового этапа Лиги чемпионов
Хоккей Лига чемпионов
11 октября 15:16
Суд запретил вносить изменения в регистрационные документы ООО «Украинская хоккейная лига»
Суд запретил вносить изменения в регистрационные документы ООО «Украинская хоккейная лига»
Хоккей УХЛ
11 октября 11:55

Новости: Хоккей

Стал известен расширенный состав сборной Украины по хоккею
Стал известен расширенный состав сборной Украины по хоккею
Сборная Украины
19:57
Евгений Бруль будет работать в тренерском штабе «Мариуполя»
Евгений Бруль будет работать в тренерском штабе «Мариуполя»
УХЛ
18:59
«Белый Барс» подписал контракты с пятью игроками
«Белый Барс» подписал контракты с пятью игроками
УХЛ
18:42
Самый титулованный хоккеист из Донецка и соперники «Донбасса» по группе ХЛЧ. Болельщики посоревновались в хоккейных знаниях
Самый титулованный хоккеист из Донецка и соперники «Донбасса» по группе ХЛЧ. Болельщики посоревновались в хоккейных знаниях
Лига чемпионов
16:24
Григорьев: «С «Клагенфуртом» будем выходить и всеми силами показывать наш максимальный уровень»
Григорьев: «С «Клагенфуртом» будем выходить и всеми силами показывать наш максимальный уровень»
УХЛ
16:21
Микульчик: «Если сыграем с «Клагенфуртом» поплотнее и не дадим пространства, все будет получаться»
Микульчик: «Если сыграем с «Клагенфуртом» поплотнее и не дадим пространства, все будет получаться»
Лига чемпионов
15:15
Лига чемпионов. «Клагенфурт» — «Донбасс». Трансляция на XSPORT
Лига чемпионов. «Клагенфурт» — «Донбасс». Трансляция на XSPORT
Лига чемпионов
14:58
УХЛ. «Белый Барс» — «Сокол». Видео трансляция на телеканале XSPORT+
УХЛ. «Белый Барс» — «Сокол». Видео трансляция на телеканале XSPORT+
УХЛ
14:53
УХЛ. «Днепр» — «Кременчуг». Видео трансляция
УХЛ. «Днепр» — «Кременчуг». Видео трансляция
УХЛ
14:48
Все новости

Популярные новости

Чисора назвал Топ-5 супертяжеловесов
Чисора назвал Топ-5 супертяжеловесов
Бокс Профессиональный бокс
8 октября 08:30
4
Джошуа: «Остановлюсь на Уайлдере, потому что он одержим реваншем»
Джошуа: «Остановлюсь на Уайлдере, потому что он одержим реваншем»
Бокс Профессиональный бокс
9 октября 20:25
Арум: «После победы над Ломой Лопес поднялся на вершину мира, но не дерется больше года. Это преступление»
Арум: «После победы над Ломой Лопес поднялся на вершину мира, но не дерется больше года. Это преступление»
Бокс Профессиональный бокс
7 октября 12:31
1
Упал замертво. Видео нокаута в бою Фьюри – Уайлдер
Упал замертво. Видео нокаута в бою Фьюри – Уайлдер
Бокс Профессиональный бокс
10 октября 08:30
Уайлдер предсказал победителя реванша Усик – Джошуа
Уайлдер предсказал победителя реванша Усик – Джошуа
Бокс Профессиональный бокс
8 октября 14:00
1
Фьюри отреагировал на желание своего промоутера устроить бой с Усиком
Фьюри отреагировал на желание своего промоутера устроить бой с Усиком
Бокс Профессиональный бокс
6 октября 15:19
Все новости

Анонсы

Лига чемпионов. «Рунгстед» – «Руан». Видео трансляция
WEB
TV
Лига чемпионов. «Рунгстед» – «Руан». Видео трансляция
21:30
Отбор на ЧМ-2022. Украина – Босния и Герцеговина. Онлайн трансляция
WEB
Отбор на ЧМ-2022. Украина – Босния и Герцеговина. Онлайн трансляция
21:45
УХЛ. «Днепр» — «Кременчуг». Видео трансляция
WEB
TV
УХЛ. «Днепр» — «Кременчуг». Видео трансляция
13 октября 18:00
УХЛ. «Белый Барс» — «Сокол». Видео трансляция на телеканале XSPORT+
WEB
TV
УХЛ. «Белый Барс» — «Сокол». Видео трансляция на телеканале XSPORT+
13 октября 18:45
Лига чемпионов FIBA. «Прометей» – «Людвигбург». Трансляция на XSPORT
WEB
TV
Лига чемпионов FIBA. «Прометей» – «Людвигбург». Трансляция на XSPORT
13 октября 19:00
Лига чемпионов. Квалификация. «Кальцит» – «Прометей». Видео трансляция на XSPORT+
WEB
TV
Лига чемпионов. Квалификация. «Кальцит» – «Прометей». Видео трансляция на XSPORT+
13 октября 21:00
Лига чемпионов. «Клагенфурт» — «Донбасс». Трансляция на XSPORT
WEB
TV
Лига чемпионов. «Клагенфурт» — «Донбасс». Трансляция на XSPORT
13 октября 21:20
Лига чемпионов FIBA. «Тенерифе» – «Динамо Сассари». Видео трансляция
WEB
TV
Лига чемпионов FIBA. «Тенерифе» – «Динамо Сассари». Видео трансляция
13 октября 21:30
Вячеслав Шабранский vs Рикардо Луна. Онлайн трансляция
WEB
Вячеслав Шабранский vs Рикардо Луна. Онлайн трансляция
15 октября 06:00
«Воин ниндзя»
TV
«Воин ниндзя»
15 октября 10:35
Эмануэль Наваррете vs Джоэт Гонсалес. Онлайн трансляция
WEB
Эмануэль Наваррете vs Джоэт Гонсалес. Онлайн трансляция
16 октября 06:00
Еженедельник «Мировой бокс»
TV
Еженедельник «Мировой бокс»
16 октября 09:40
В поисках сокровищ: змеиный остров
TV
В поисках сокровищ: змеиный остров
16 октября 18:45
Крис Юбэнк-младший vs Ваник Авдиян. Онлайн трансляция
WEB
Крис Юбэнк-младший vs Ваник Авдиян. Онлайн трансляция
16 октября 22:00
Майрис Бриедис vs Артур Манн. Онлайн трансляция
WEB
Майрис Бриедис vs Артур Манн. Онлайн трансляция
16 октября 23:00
Хьюи Фьюри vs Кристиан Хаммер. Онлайн трансляция
WEB
Хьюи Фьюри vs Кристиан Хаммер. Онлайн трансляция
16 октября 23:30
Тарас Шелестюк vs Рикардо Салас. Онлайн трансляция
WEB
Тарас Шелестюк vs Рикардо Салас. Онлайн трансляция
17 октября 05:00
Владислав Парубченко vs Хенри Корралес. Онлайн трансляция
WEB
Владислав Парубченко vs Хенри Корралес. Онлайн трансляция
17 октября 05:00
Райан Бэйдер vs Кори Андерсон. Онлайн трансляция
WEB
Райан Бэйдер vs Кори Андерсон. Онлайн трансляция
17 октября 06:00
Майки Гарсия vs Сандор Мартин. Онлайн трансляция
WEB
Майки Гарсия vs Сандор Мартин. Онлайн трансляция
17 октября 06:30
«Преследуя монстров»
TV
«Преследуя монстров»
17 октября 19:30
Федор Емельяненко vs Тимоти Джонсон. Онлайн трансляция
WEB
Федор Емельяненко vs Тимоти Джонсон. Онлайн трансляция
23 октября 22:00
Джеймел Херринг vs Шакур Стивенсон. Онлайн трансляция
WEB
Джеймел Херринг vs Шакур Стивенсон. Онлайн трансляция
24 октября 06:00
Дмитрий Бивол vs Джон Райдер. Онлайн трансляция
WEB
Дмитрий Бивол vs Джон Райдер. Онлайн трансляция
30 октября 22:30
Диллиан Уайт vs Отто Валлин. Онлайн трансляция
WEB
Диллиан Уайт vs Отто Валлин. Онлайн трансляция
30 октября 23:28
UFC 267. Пётр Ян vs Кори Сэндхаген. Онлайн трансляция
WEB
UFC 267. Пётр Ян vs Кори Сэндхаген. Онлайн трансляция
31 октября 06:00
UFC 267. Ян Блахович vs Гловер Тейшейра. Онлайн трансляция
WEB
UFC 267. Ян Блахович vs Гловер Тейшейра. Онлайн трансляция
31 октября 07:00