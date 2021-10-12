Самый титулованный хоккеист из Донецка и соперники «Донбасса» по группе ХЛЧ. Болельщики посоревновались в хоккейных знаниях

И выиграли билеты на матч с «Клагенфуртом»

Фото - Вадим Шамдан

Знаете ли вы, кто является самым титулованным хоккеистом в истории родом из Донецка? А как насчет соперников «Донбасса» по группе Лиги чемпионов и знания игроков в лицо?

На все эти вопросы болельщики чемпиона Украины попытались дать ответы пере игрой против «Клагенфурта», а самые эрудированные получили в подарок билеты на игру.