Лига чемпионов. «Клагенфурт» — «Донбасс». Трансляция на XSPORT
Самый титулованный хоккеист из Донецка и соперники «Донбасса» по группе ХЛЧ. Болельщики посоревновались в хоккейных знаниях
И выиграли билеты на матч с «Клагенфуртом»
16:24
Фото - Вадим Шамдан
Знаете ли вы, кто является самым титулованным хоккеистом в истории родом из Донецка? А как насчет соперников «Донбасса» по группе Лиги чемпионов и знания игроков в лицо?
На все эти вопросы болельщики чемпиона Украины попытались дать ответы пере игрой против «Клагенфурта», а самые эрудированные получили в подарок билеты на игру.
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