«Краматорск» в серии буллитов дожал «Кременчуг»
Сумнец: «Было много голевых моментов, которые нужно было реализовывать»
Главный тренер «Кременчуга» – о поражении в матче с «Краматорском»
Фото: УХЛ
Тренер «Кременчуга» Дмитрий Сумец прокомментировал поражение от «Краматорска» (2:3 ПБ) в матче регулярного чемпионата УХЛ.
Впечатления от поединка? Что понравилось? Первые открыли счет, но потом пропустили.
Первый период мы могли бы и лучше начать. Не знаю с чем это связано, но во втором периоде добавили. Ненужную шайбу пропустили в большинстве. Потом выровняли игру. Было много голевых моментов, которые нужно было реализовывать. В овертайме играли 4 на 3, но забить не удалось. Буллиты, я считаю, это лотерея.
Когда ожидать возвращения Григоряна на лед?
Григорян проходит курс реабилитации. Пока точной даты сказать не могу.
Следующий матч против Харькова. Как будете готовиться?
Разберем эту игру. Будем готовиться. Сделаем выводы.
Комментарии 0