Савицкий: «Мне очень понравилась наша игра с «Донбассом» – активная и с больших количеством моментов»

Александр Савицкий / Фото: hcdonbass.com

Главный тренер «Кременчуга» Александр Савицкий дал комментарий в послематчевом интервью после победы над «Донбассом» (1:0 Б) в рамках регулярного чемпионата УХЛ:



Мы старались действовать в таком ключе, чтобы меньше играть в нашей зоне. Конечно, вратари хорошо оба сыграли. И игроки оборонительного плана, по крайней мере, в нашей команде, чувствовали ответственность за результат. Поэтому и на себя ловили, и ребята из «Донбасса» тоже молодцы, самоотверженного играли. Боевой хоккей, мне все понравилось.