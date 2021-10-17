«Кременчуг» в серии буллитов обыграл «Донбасс»
Савицкий: «Мне очень понравилась наша игра с «Донбассом» – активная и с больших количеством моментов»
Наставник «Кременчуга» – о матче с дончанами
Александр Савицкий / Фото: hcdonbass.com
Главный тренер «Кременчуга» Александр Савицкий дал комментарий в послематчевом интервью после победы над «Донбассом» (1:0 Б) в рамках регулярного чемпионата УХЛ:
Мне очень понравился хоккей, который показала наша команда. Активная игра и создавали очень много моментов. Единственное, что не удалось их использовать, у них вратарь очень хорошо сыграл. Ну и нам надо подтягивать реализацию. В конце немного подустали, в три пятерки тяжело играть. Будем набирать форму уже в течение сезона. А так я доволен, ребята очень хорошо сыграли.
Мы старались действовать в таком ключе, чтобы меньше играть в нашей зоне. Конечно, вратари хорошо оба сыграли. И игроки оборонительного плана, по крайней мере, в нашей команде, чувствовали ответственность за результат. Поэтому и на себя ловили, и ребята из «Донбасса» тоже молодцы, самоотверженного играли. Боевой хоккей, мне все понравилось.
Об игре с «Мариуполем»
«Мариуполь» очень хорошая команда, в этом сезоне усилились. Поэтому максимальный настрой и самоотдача.
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