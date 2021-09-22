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18:30 Кременчуг - Рулав Одд 6:1 Окончен
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Савицкий: «Удалось переломить ход поединка в свою сторону»

Наставник «Кременчуга» отметил настрой своей команды

Хоккей УХЛ
08:49
Савицкий: «Удалось переломить ход поединка в свою сторону»
Александр Савицкий / Фото: УХЛ

Главный тренер «Кременчуга» Александр Савицкий прокомментировал разгромную победу своих подопечных в матче с «Рулав Одд» (6:1).

«Ребята хорошо отработали, понравился их настрой на матч и желание с каким играли. В первой домашней игре перед своими зрителями неплохо выгляди и боролись с первой и до последней секунды. Хорошо весь матч держали высокий темп, активно играли. Молодцы».

О безголевом первом периоде.

«Был момент в атаке, на который мы в перерыве обратили внимание, и попросили сыграть по-другому, поэтому удалось переломить ход поединка в свою сторону».

О настрое на «Мариуполь» после двух побед на старте нового сезона.

«Ребята профессионалы, знают - как и что делать, они готовы. Настраивать их особо не надо, так как для нас сейчас любой соперник раздражитель».

О возвращении дисквалифицированного на две игры Хришпенца.

«Посмотрим на тренировке и перед игрой решим».

О травме Григоряна.

«У Давида незначительное повреждение. Он в команде и готовится по индивидуальному графику. Ждём, когда он полностью восстановится и усилит наши ряды».

Напомним, в первом матче нового сезона «Кременчуг» уверенно обыграл «Краматорск».

Источник: УХЛ Карен Агабекян
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Александр Савицкий Рулав Одд ХК Кременчуг

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