Такого еще не было. В Кременчуге состоится международный турнир ММА Fighting night Storm
Савицкий: «Удалось переломить ход поединка в свою сторону»
Наставник «Кременчуга» отметил настрой своей команды
Александр Савицкий / Фото: УХЛ
Главный тренер «Кременчуга» Александр Савицкий прокомментировал разгромную победу своих подопечных в матче с «Рулав Одд» (6:1).
«Ребята хорошо отработали, понравился их настрой на матч и желание с каким играли. В первой домашней игре перед своими зрителями неплохо выгляди и боролись с первой и до последней секунды. Хорошо весь матч держали высокий темп, активно играли. Молодцы».
О безголевом первом периоде.
«Был момент в атаке, на который мы в перерыве обратили внимание, и попросили сыграть по-другому, поэтому удалось переломить ход поединка в свою сторону».
О настрое на «Мариуполь» после двух побед на старте нового сезона.
«Ребята профессионалы, знают - как и что делать, они готовы. Настраивать их особо не надо, так как для нас сейчас любой соперник раздражитель».
О возвращении дисквалифицированного на две игры Хришпенца.
«Посмотрим на тренировке и перед игрой решим».
О травме Григоряна.
«У Давида незначительное повреждение. Он в команде и готовится по индивидуальному графику. Ждём, когда он полностью восстановится и усилит наши ряды».
Напомним, в первом матче нового сезона «Кременчуг» уверенно обыграл «Краматорск».
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