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Савицкий: «Ждем, что федерация разрешит Андрею Денискину оплатить матчи дисквалификации»

Форвард «Кременчуга» может сыграть против «Донбасса»
Хоккей УХЛ
11:22
Савицкий: «Ждем, что федерация разрешит Андрею Денискину оплатить матчи дисквалификации»
Фото: пресс-служба Кременчуга

Главный тренер «Кременчуга» Александр Савицкий клубной пресс-службе рассказал, что форвард команды Андрей Денискин планирует воспользоваться опцией выкупа дисквалификации.

17 октября «Кременчуг» сыграет в гостях с «Донбассом». Ваши ожидания?

Принципиальный соперник, будем готовиться по максимуму. Ждем, что федерация разрешит Андрею Денискину оплатить матчи дисквалификации и он сыграет (форвард кременчужан пропустил уже 5 поединков, – прим.).

Ранее Денискин позволил себе расистский жест в адрес уже бывшего игрока «Донбасса» Джейлена Смерека, получив за это дисквалификацию на 3+10 матчей.


Сергей Остапенко
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Теги

ХК Кременчуг Донбасс Александр Савицкий Андрей Денискин

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