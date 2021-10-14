Звезда НХЛ хотел бы «выбить все дерьмо» из Денискина
Савицкий: «Ждем, что федерация разрешит Андрею Денискину оплатить матчи дисквалификации»
Форвард «Кременчуга» может сыграть против «Донбасса»
Фото: пресс-служба Кременчуга
Главный тренер «Кременчуга» Александр Савицкий клубной пресс-службе рассказал, что форвард команды Андрей Денискин планирует воспользоваться опцией выкупа дисквалификации.
17 октября «Кременчуг» сыграет в гостях с «Донбассом». Ваши ожидания?
Принципиальный соперник, будем готовиться по максимуму. Ждем, что федерация разрешит Андрею Денискину оплатить матчи дисквалификации и он сыграет (форвард кременчужан пропустил уже 5 поединков, – прим.).
Ранее Денискин позволил себе расистский жест в адрес уже бывшего игрока «Донбасса» Джейлена Смерека, получив за это дисквалификацию на 3+10 матчей.