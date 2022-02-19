«Донбасс» уничтожил «Альтаир» и установил рекордную победную серию для Суперлиги
Сбил бутылку с ворот! Шедевр от Андрея Сигарева. Видео
Самый результативный форвард ХСУ красиво отметился в воротах «Альтаира»
19 февраля 16:57
Фото: пресс-служба Суперлиги
«Донбасс» во второй раз три дня провел матч против «Альтаира» в рамках Суперлиги Parimatch.
Самый результативный форвард ХСУ Андрей Сигарев оформи шедевральный гол. Нападающий отличился фактически с отрицательного угла под перекладину, сняв бутылку с ворот Богдана Дьяченко.
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