Сбил бутылку с ворот! Шедевр от Андрея Сигарева. Видео

Самый результативный форвард ХСУ красиво отметился в воротах «Альтаира»

Фото: пресс-служба Суперлиги

«Донбасс» во второй раз три дня провел матч против «Альтаира» в рамках Суперлиги Parimatch.

Самый результативный форвард ХСУ Андрей Сигарев оформи шедевральный гол. Нападающий отличился фактически с отрицательного угла под перекладину, сняв бутылку с ворот Богдана Дьяченко.