Интересная ситуация. На матчи ЧМ-2021 будут допущены лишь латвийские болельщики
Сборная Чехии разбила словаков и заняла 3-е место в группе А
Обе команды вышли в четвертьфинал чемпионата мира-2021
18:44
Словакия – Чехия / Фото - russian.rt.comСборная Чехии уверенно переиграла команду Словакии в матче заключительного дня группового этапа ЧМ-2021 со счетом 7:3.
Обе команды еще до очного противостояния попали в 1/4 финала турнира. Однако чехи отодвинули словаков с 3-го места группы А.
Остальные четвертьфиналисты станут известны после заключительных двух матчей группового этапа. Тогда же определятся все пары 1/4 финала чемпионата мира-2021.
Таким образом, чехи на следующей стадии встретятся со сборной Финляндии, а команда Словакии сразится с американцами.
ЧМ-2021. Группа А
Словакия – Чехия 3:7 (0:2, 1:2, 2:3)
0:1 Задина (Гаек, Моравчик), 00:29
0:2 Шпачек (Задина), 15:04
0:3 Радил (Шустр), 22:49
1:3 Сукель (Фашко-Рудаш), 26:53
1:4 Шулак (Шпачек), 39:49, ГБ
1:5 Странски, 43:31
1:6 Блюмель (Странски), 45:47
2:6 Бучко (Голешински, Буц), 48:45
3:6 Поспишил (Цегларик, Гахулинец), 58:57
3:7 Гайек, 59:43, ПВ
Вратари: Гудачек (Гуска) – Вилл
Накануне стало известно, что посещать матчи чемпионата мира-2021 в Риге смогут лишь латвийские болельщики.
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