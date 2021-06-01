Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Войти на сайт
CAPTCHA
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
матч-центр : Хоккей
Вчера 6
Сейчас 2
Сегодня 8
Завтра 1
Хоккей (6 событий из 6) показать все
Чемпионат мира 2021
Календарь Таблица
16:15 Чехия - Дания 2:1 Окончен
16:15 США - Германия 2:0 Окончен
20:15 Норвегия - Казахстан 3:1 Окончен
20:15 Россия - Швеция 3:2 Окончен
НХЛ 20/21
Календарь Таблица
00:00 Каролина Харрикейнс - Тампа-Бэй Лайтнинг 1:2 Окончен
03:00 Колорадо Эвеланш - Вегас Голден Найтс 7:1 Окончен
Хоккей (2 события из 2) показать все
Чемпионат мира 2021
Календарь Таблица
20:15 Россия - Беларусь 5:0 1-й период
20:15 Германия - Латвия 2:0 1-й период
Хоккей (8 событий из 8) показать все
Чемпионат мира 2021
Календарь Таблица
12:15 Швейцария - Великобритания 6:3 Окончен
12:15 Канада - Финляндия 2:3 Окончен
16:15 Словакия - Чехия 3:7 Окончен
16:15 Италия - США 2:4 Окончен
20:15 Россия - Беларусь 5:0 1-й период
20:15 Германия - Латвия 2:0 1-й период
НХЛ 20/21
Календарь Таблица
02:00 Торонто Мейпл Лифс - Монреаль Канадиенс 1:3 Окончен
02:30 Бостон Брюинс - Нью-Йорк Айлендерс 3:4 Окончен
Хоккей (1 событие из 1) показать все
НХЛ 20/21
Календарь Таблица
02:30 Каролина Харрикейнс - Тампа-Бэй Лайтнинг -:- Запланирован

Сборная Чехии разбила словаков и заняла 3-е место в группе А

Обе команды вышли в четвертьфинал чемпионата мира-2021



Хоккей Чемпионат мира
18:44
Сборная Чехии разбила словаков и заняла 3-е место в группе А
Словакия – Чехия / Фото - russian.rt.com
Сборная Чехии уверенно переиграла команду Словакии в матче заключительного дня группового этапа ЧМ-2021 со счетом 7:3.  

Обе команды еще до очного противостояния попали в 1/4 финала турнира. Однако чехи отодвинули словаков с 3-го места группы А. 

Остальные четвертьфиналисты станут известны после заключительных двух матчей группового этапа. Тогда же определятся все пары 1/4 финала чемпионата мира-2021.

Таким образом, чехи на следующей стадии встретятся со сборной Финляндии, а команда Словакии сразится с американцами.
ЧМ-2021. Группа А

Словакия – Чехия 3:7 (0:2, 1:2, 2:3)

0:1 Задина (Гаек, Моравчик), 00:29

0:2 Шпачек (Задина), 15:04

0:3 Радил (Шустр), 22:49

1:3 Сукель (Фашко-Рудаш), 26:53

1:4 Шулак (Шпачек), 39:49, ГБ

1:5 Странски, 43:31

1:6 Блюмель (Странски), 45:47

2:6  Бучко (Голешински, Буц), 48:45

3:6 Поспишил (Цегларик, Гахулинец), 58:57

3:7 Гайек, 59:43, ПВ 

Вратари: Гудачек (Гуска) – Вилл 
Накануне стало известно, что посещать матчи чемпионата мира-2021 в Риге смогут лишь латвийские болельщики.
Владимир Кириченко
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

сборная Чехии (хоккей) сборная Словакии (хоккей)

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Новости по тегам

Швеция добыла волевую победу над Словакией и продолжает бороться за выход в плей-офф
Швеция добыла волевую победу над Словакией и продолжает бороться за выход в плей-офф
Хоккей Чемпионат мира
30 мая 22:29
Чехия разгромила Великобританию и увеличила шансы на выход в плей-офф ЧМ-2021
Чехия разгромила Великобританию и увеличила шансы на выход в плей-офф ЧМ-2021
Хоккей Чемпионат мира
29 мая 14:48
Чехия одержала сверхволевую победу над Швецией, которая рискует не выйти из группы
Чехия одержала сверхволевую победу над Швецией, которая рискует не выйти из группы
Хоккей Чемпионат мира
27 мая 22:42
Швейцария разнесла Словакию, забросив 8 шайб в ворота соперников
Швейцария разнесла Словакию, забросив 8 шайб в ворота соперников
Хоккей Чемпионат мира
27 мая 19:02
Сборная Чехии одолела команду Беларуси
Сборная Чехии одолела команду Беларуси
Хоккей Чемпионат мира
24 мая 22:35
Словакия с самым быстрым голом на ЧМ-2021 одолела Великобританию
Словакия с самым быстрым голом на ЧМ-2021 одолела Великобританию
Хоккей Чемпионат мира
23 мая 14:54

Новости: Хоккей

ЧМ-2021. Россия – Беларусь. Нестеров оформил дубль. Онлайн трансляция
LIVE ЧМ-2021. Россия – Беларусь. Нестеров оформил дубль. Онлайн трансляция
Чемпионат мира
20:41
Сборная Чехии разбила словаков и заняла 3-е место в группе А
Сборная Чехии разбила словаков и заняла 3-е место в группе А
Чемпионат мира
18:44
США обыграли Италию и выиграли группу B
США обыграли Италию и выиграли группу B
Чемпионат мира
18:37
Тренер Канады: «Я буду в шоке, если Латвия и Германия сыграют вничью»
Тренер Канады: «Я буду в шоке, если Латвия и Германия сыграют вничью»
Чемпионат мира
18:04
Интересная ситуация. На матчи ЧМ-2021 будут допущены лишь латвийские болельщики
Интересная ситуация. На матчи ЧМ-2021 будут допущены лишь латвийские болельщики
Чемпионат мира
16:21
XSPORT покажет церемонию награждения «Звезды хоккейного года»
XSPORT покажет церемонию награждения «Звезды хоккейного года»
УХЛ
15:49
Финляндия дожала Канаду, но подарила ей, возможно, спасительное очко
Финляндия дожала Канаду, но подарила ей, возможно, спасительное очко
Чемпионат мира
15:01
ЧМ-2021. Канада проиграла Финляндии. Как это было
ЧМ-2021. Канада проиграла Финляндии. Как это было
Чемпионат мира
14:42
Швейцария завершила групповой турнир ЧМ-2021 победой над Великобританией
Швейцария завершила групповой турнир ЧМ-2021 победой над Великобританией
Чемпионат мира
14:30
Все новости

Популярные новости

Боя Джошуа – Усик не будет. Энтони он не интересен, а Хирн ругается матом от нежелания его проводить
Мнение
Боя Джошуа – Усик не будет. Энтони он не интересен, а Хирн ругается матом от нежелания его проводить
Бокс Профессиональный бокс
30 мая 19:31
9
Большой шкаф громко упал. Бывший самый сильный человек планеты побывал в нокдауне во время выставочного боя
Большой шкаф громко упал. Бывший самый сильный человек планеты побывал в нокдауне во время выставочного боя
Бокс Профессиональный бокс
28 мая 20:14
1
Накатани: «Секрет магии Ломаченко раскрыт»
Накатани: «Секрет магии Ломаченко раскрыт»
Бокс Профессиональный бокс
25 мая 19:00
4
«Знаете, какой грохот был?» Российский боксер рассказал, как Валуева вырубили во время спарринга
«Знаете, какой грохот был?» Российский боксер рассказал, как Валуева вырубили во время спарринга
Бокс Профессиональный бокс
30 мая 12:58
Женская сборная Украины, одолев россиянок в финале, выиграла чемпионат Европы
Женская сборная Украины, одолев россиянок в финале, выиграла чемпионат Европы
Стрельба пулевая
26 мая 07:40
1
«Я собираюсь убрать эту глупую ухмылку с твоего тупого лица». Шеннон Бригс обратился к Владимиру Кличко
«Я собираюсь убрать эту глупую ухмылку с твоего тупого лица». Шеннон Бригс обратился к Владимиру Кличко
Бокс Профессиональный бокс
29 мая 08:46
3
Все новости