Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Войти на сайт
CAPTCHA
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
матч-центр : Хоккей
Вчера 0
Сейчас 0
Сегодня 0
Завтра 0
нет важных матчей
нет важных матчей
нет важных матчей
нет важных матчей

Сборная Дании впервые в истории пробилась на Олимпийские игры. Из состава первого соперника «Донбасса» в ХЛЧ не вызвали никого

При этом «Рунгстед» – чемпион страны
Хоккей Хоккей в Европе
13:05
Сборная Дании впервые в истории пробилась на Олимпийские игры. Из состава первого соперника «Донбасса» в ХЛЧ не вызвали никого Тема дня
Сборная Дании впервые в истории сыграет на Олимпиаде / Фото - ishockey.dk

На прошлой неделе в трех городах прошел последний этап квалификации на Олимпийские игры-2022 в Пекине. Это раунд отбора должен был состояться еще в конце лета прошлого года, но был перенесен из-за пандемии коронавируса. По итогам матчей последние путевки в столицу Китая завоевали сборные Дании, Латвии и Словакии.

Датчане впервые в истории сыграют на Олимпийских играх. В своей группе, матчи которой проходили в Осло, они обыграли всех соперников в основное время, в том числе, и Норвегию в решающем матче со счетом 2:0.

Главный тренер команды Хайнц Элерс имел возможность вызвать на этот раунд отбора практически всех сильнейших игроков страны, включая представителей НХЛ: Николая Элерса («Виннипег»), Оливера Бьеркстранда («Коламбус»), Франса Нильсена («Детройт»), Йоакима Бликфельда («Сан-Хосе»).

Николай Элерс / Фото - Jets White Out
Николай Элерс / Фото - Jets White Out

Из внутреннего чемпионата Дании в расположение национальной команды были вызваны только два игрока: Мортен Поульсен из «Гернинга» и Юлиан Якобсен из «Ольборга».

Чемпион страны и будущий соперник «Донбасса» в Лиге чемпионов «Рунгстед» в сборную страны не делегировал ни одного игрока, хотя еще весной на чемпионат мира в Риге вызывался один из самых опытных игроков команды Никлас Хардт.

Никлас Хардт / Фото - Rungsted Seier Capital
Никлас Хардт / Фото - Rungsted Seier Capital

Любопытно, что одного игрока в сборную Дании делегировал другой соперник «Донбасса» по Лиге чемпионов – австрийский «Клагенфурт». Вратарь чемпиона Австрии Себастьян Дам провел в отборе все три матча, пропустив четыре шайбы.

Не слишком большим было представительство «Руана» – еще одного будущего соперника «Донбасса» – в сборной Франции. На турнире в Риге в составе национальной команды выступал только защитник Флориан Шакиашвили.

Флориан Шакиашвили / Фото - Alpes 1
Флориан Шакиашвили / Фото - Alpes 1

А вот «Клагенфурт», помимо Дама, делегировал в сборную Австрии целую обойму игроков – шесть человек. На турнире в Братиславе выступали защитники Стивен Стронг, Клеменс Унтервегер, Мартин Шумниг, а также нападающие Лукас Хаудум, Мануэль Ганаль и Томас Хундертпфунд.

Два будущих соперника «Донбасса» также играли в составе сборной Словении: Рок Тичар из «Клагенфурта» и Матия Пинтарич из «Руана».

Рок Тичар / Фото - SiOL
Рок Тичар / Фото - SiOL

Первый матч в хоккейной Лиге чемпионов «Донбасс» сыграет против «Рунгстеда» в Киеве во Дворце спорта. Матч в прямом эфире покажет телеканал XSPORT.

Александр Черненко
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Рунгстед (хоккей) Клагенфурт (хоккей) Руан (хоккей) Донбасс

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Новости по тегам

«Сражаемся с лучшими в Европе!» У соперника «Донбасса» появилась официальная песня для Лиги чемпионов
Тема дня
«Сражаемся с лучшими в Европе!» У соперника «Донбасса» появилась официальная песня для Лиги чемпионов
Хоккей Лига чемпионов
16:00
Для первого соперника «Донбасса» в ХЛЧ это второй заход в турнир. Первый закончился провалом
Тема дня
Для первого соперника «Донбасса» в ХЛЧ это второй заход в турнир. Первый закончился провалом
Хоккей Лига чемпионов
14:40

Новости: Хоккей

«Сражаемся с лучшими в Европе!» У соперника «Донбасса» появилась официальная песня для Лиги чемпионов
Тема дня
«Сражаемся с лучшими в Европе!» У соперника «Донбасса» появилась официальная песня для Лиги чемпионов
Лига чемпионов
16:00
Для первого соперника «Донбасса» в ХЛЧ это второй заход в турнир. Первый закончился провалом
Тема дня
Для первого соперника «Донбасса» в ХЛЧ это второй заход в турнир. Первый закончился провалом
Лига чемпионов
14:40
В Молодежной хоккейной лиге сыграют 8 команд
В Молодежной хоккейной лиге сыграют 8 команд
УХЛ
14:37
Лига чемпионов. «Донбасс» — «Руан». Трансляция на XSPORT
Лига чемпионов. «Донбасс» — «Руан». Трансляция на XSPORT
Лига чемпионов
13:33
Лига чемпионов. «Донбасс» — «Рунгстед». Трансляция на XSPORT
Лига чемпионов. «Донбасс» — «Рунгстед». Трансляция на XSPORT
Лига чемпионов
13:19
Сборная Дании впервые в истории пробилась на Олимпийские игры. Из состава первого соперника «Донбасса» в ХЛЧ не вызвали никого
Тема дня
Сборная Дании впервые в истории пробилась на Олимпийские игры. Из состава первого соперника «Донбасса» в ХЛЧ не вызвали никого
Хоккей в Европе
13:05
Решение об участии игроков НХЛ на Олимпиаде будет принято на этой неделе
Решение об участии игроков НХЛ на Олимпиаде будет принято на этой неделе
НХЛ
07:49
«Это историческое достижение». Борис Колесников пригласил болельщиков на матчи «Донбасса» в Лиге чемпионов
«Это историческое достижение». Борис Колесников пригласил болельщиков на матчи «Донбасса» в Лиге чемпионов
Лига чемпионов
30 августа 20:49
Илья Ковальчук может вернуться в НХЛ
Илья Ковальчук может вернуться в НХЛ
КХЛ
30 августа 17:59
Все новости

Популярные новости

Букмекеры изменили мнение о шансах Усика с Джошуа. Украинец – вновь большой андердог
Букмекеры изменили мнение о шансах Усика с Джошуа. Украинец – вновь большой андердог
Бокс Профессиональный бокс
27 августа 22:45
35
Сестра против сестры. Они родились в одной семье, в одном городе, но стали соперницами на чемпионате Европы
История
Сестра против сестры. Они родились в одной семье, в одном городе, но стали соперницами на чемпионате Европы
Волейбол
26 августа 16:30
1
Джошуа рассказал о своих эмоциях после того, как нокаутировал Кличко
Джошуа рассказал о своих эмоциях после того, как нокаутировал Кличко
Бокс Профессиональный бокс
29 августа 13:24
23
Лопес готовится к скорости Ломаченко. Абсолютный чемпион с трудом избегает избиения на тренировке
Лопес готовится к скорости Ломаченко. Абсолютный чемпион с трудом избегает избиения на тренировке
Бокс Профессиональный бокс
26 августа 18:21
1
Дюбуа предсказал, кто победит в боях Джошуа - Усик и Фьюри - Уайлдер
Дюбуа предсказал, кто победит в боях Джошуа - Усик и Фьюри - Уайлдер
Бокс Профессиональный бокс
27 августа 11:00
6
«Эй, Джошуа, хорошего тебе дня!» Усик решил напомнить Энтони о себе
«Эй, Джошуа, хорошего тебе дня!» Усик решил напомнить Энтони о себе
Бокс Профессиональный бокс
28 августа 11:21
23
Все новости