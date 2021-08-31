Сборная Дании впервые в истории пробилась на Олимпийские игры. Из состава первого соперника «Донбасса» в ХЛЧ не вызвали никого

При этом «Рунгстед» – чемпион страны

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Сборная Дании впервые в истории сыграет на Олимпиаде / Фото - ishockey.dk

На прошлой неделе в трех городах прошел последний этап квалификации на Олимпийские игры-2022 в Пекине. Это раунд отбора должен был состояться еще в конце лета прошлого года, но был перенесен из-за пандемии коронавируса. По итогам матчей последние путевки в столицу Китая завоевали сборные Дании, Латвии и Словакии.

Датчане впервые в истории сыграют на Олимпийских играх. В своей группе, матчи которой проходили в Осло, они обыграли всех соперников в основное время, в том числе, и Норвегию в решающем матче со счетом 2:0.

Главный тренер команды Хайнц Элерс имел возможность вызвать на этот раунд отбора практически всех сильнейших игроков страны, включая представителей НХЛ: Николая Элерса («Виннипег»), Оливера Бьеркстранда («Коламбус»), Франса Нильсена («Детройт»), Йоакима Бликфельда («Сан-Хосе»).

Николай Элерс / Фото - Jets White Out Николай Элерс / Фото - Jets White Out

Из внутреннего чемпионата Дании в расположение национальной команды были вызваны только два игрока: Мортен Поульсен из «Гернинга» и Юлиан Якобсен из «Ольборга».

Чемпион страны и будущий соперник «Донбасса» в Лиге чемпионов «Рунгстед» в сборную страны не делегировал ни одного игрока, хотя еще весной на чемпионат мира в Риге вызывался один из самых опытных игроков команды Никлас Хардт.

Никлас Хардт / Фото - Rungsted Seier Capital Никлас Хардт / Фото - Rungsted Seier Capital

Любопытно, что одного игрока в сборную Дании делегировал другой соперник «Донбасса» по Лиге чемпионов – австрийский «Клагенфурт». Вратарь чемпиона Австрии Себастьян Дам провел в отборе все три матча, пропустив четыре шайбы.

Не слишком большим было представительство «Руана» – еще одного будущего соперника «Донбасса» – в сборной Франции. На турнире в Риге в составе национальной команды выступал только защитник Флориан Шакиашвили.

Флориан Шакиашвили / Фото - Alpes 1 Флориан Шакиашвили / Фото - Alpes 1

А вот «Клагенфурт», помимо Дама, делегировал в сборную Австрии целую обойму игроков – шесть человек. На турнире в Братиславе выступали защитники Стивен Стронг, Клеменс Унтервегер, Мартин Шумниг, а также нападающие Лукас Хаудум, Мануэль Ганаль и Томас Хундертпфунд.

Два будущих соперника «Донбасса» также играли в составе сборной Словении: Рок Тичар из «Клагенфурта» и Матия Пинтарич из «Руана».

Рок Тичар / Фото - SiOL Рок Тичар / Фото - SiOL

Первый матч в хоккейной Лиге чемпионов «Донбасс» сыграет против «Рунгстеда» в Киеве во Дворце спорта. Матч в прямом эфире покажет телеканал XSPORT.