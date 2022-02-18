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Сборная Финляндии во второй раз в истории вышла в финал Олимпийских игр

Финны «всухую» обыграли национальную команду Словакии
Olympics Пекин-2022
08:38
Сборная Финляндии во второй раз в истории вышла в финал Олимпийских игр
Фото: IIHF

В Пекине на Олимпийских играх-2022 завершился первый полуфинал турнира по хоккею среди мужчин.

Сборная Финляндии обыграла национальную команду Словакии и стала первым финалистом Игр-2022. Противостоять ей в матче за олимпийское золото будет победитель пары Швеция – ОКР. Примечательно, что финны во второй раз в истории вышли в финал ОИ – в 2006-м проиграли шведам.

Олимпийские игры-2022. Полуфинал

Финляндия – Словакия 2:0 (1:0, 0:0, 1:0)

Шайбы:

1:0 Маннинен (Линдбом, Ватанен), 15:58

2:0 Песонен (Хартикайнен, Покка), 59:21 ПВ

Вратари: Сятери – Рыбар.

В женском финале Олимпиады-2022 был установлен невероятный рекорд.  

Олег Шумейко-младший
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Теги

сборная Финляндия (хоккей) сборная Словакии (хоккей)

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