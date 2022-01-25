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Сборная Канады огласила состав на Олимпийские игры-2022

В Пекине страну представят игроки из Северной Америки и Европы
Olympics Пекин-2022
25 января 22:51
Сборная Канады огласила состав на Олимпийские игры-2022

Сборная Канады по хоккею на своих официальных ресурсах опубликовала состав на Олимпийские игры-2022 в Пекине.

Вратари: Девон Леви (Северо-Восточный университет, NCAA), Эдди Паскуале («Локомотив»), Мэтт Томкинс («Фрелунда», Швеция);

Защитники: Брэндон Гормли («Локомотив»), Алекс Грант («Йокерит», Хельсинки), Оуэн Пауэр (Мичиганский университет, NCAA), Тайлер Уотерспун («Ютика»:, АХЛ), Мэт Робинсон (СКА), Марк Барберио, Джейсон Демерс (оба — «Ак Барс»), Максим Норо («Цюрих», Швейцария);

Нападающие: Даниэль Карр («Лугано», Швейцария), Даниэль Уинник («Женева», Швейцария), Корбан Найт («Авангард»), Адам Крэкнелл («Бэйкерсфилд», АХЛ), Бен Стрит («Мюнхен», Германия), Мэйсон Мактавиш («Хэмилтон», OHL), Джек Макбэйн (Бостонский колледж, NCAA), Лэндон Ферраро («Кельнер Хайе», Германия), Эрик Стаал («Айова», АХЛ), Давид Деарне («Фрибур-Готтерон», Швейцария), Адам Тамбеллини («Регле», Швеция), Джордан Уил («Ак Барс»), Эрик О Делл («Динамо», Москва), Джош Хо-Сэнг («Торонто», АХЛ).

Напомним, ранее в НХЛ заявили, что ни один игрок лиги не получит возможность сыграть на Олимпийских играх в Пекине, даже если получит разрешение от клуба. 

Карен Агабекян
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Теги

сборная Канады (хоккей) Пекин-2022

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