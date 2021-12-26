МЧМ-2022. США – Словакия. Видео трансляция
Сборная Швейцарии U20 вышла из карантина за двое суток до старта на МЧМ-2022
Команде разрешили возобновить тренировки
Фото: thehockeynews.com
На Рождество, 25 декабря, молодежная сборная Швейцарии вышла из карантина и приступила к тренировкам перед чемпионатом мира в Эдмонтоне и Ред-Дире.
Отметим, что швейцарцы ушли на карантин 23 декабря после положительного результата теста на COVID-19.
Швейцария U20 стартует на чемпионате мира 27 декабря матчем против России. Также в группе B находятся США, Швеция и Словакия.
Молодежный чемпионат мира пройдет с 26 декабря по 5 января.Напомним, что матчи турнира пройдут с ограниченным количеством болельщиков.
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