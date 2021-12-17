Сборная Украины не сдержала напор Франции и проиграла девятый матч кряду под руководством Шахрайчука

Фадеев отметился дебютным голом за национальную команду

Украина - Франция / фото - ФХУ

Сборная Украины проиграла свой второй матч на Рождественском турнире в Польше. «Сине-желтые» уступили национальной команде Франции со счетом 1:2.

Этот матч стал знаковым для форварда сборной Украины Евгения Фадеева, который отметился в матче своим дебютным голом за национальную команду.

Также стоит отметить, что это уже 9-е поражение сборной кряду под руководством Вадима Шахрайчука. В прошлом матче на турнире украинцы уступили сборной Венгрии.

Рождественский турнир

Франция – Украина 2:1 (0:0, 1:1, 1:0)

В следующем матче Украине предстоит сыграть против хозяев турнира – сборной Польши.

Ранее Шахрайчук рассказал о критериях вызова в сборную Украины.