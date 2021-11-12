Сборная Украины отыгралась с 0:2, но уступила Италии в серии буллитов

За Украину отличались Андрей Михнов и российский защитник Михаил Рыбалко

Фото: УХЛ

Сегодня, 12 ноября, национальная сборная Украины сыграла свой первый матч на Euro Ice Hockey Challenge в Будапеште. Первым соперником украинцев стала сборная Италии.

В первом периоде итальянцам удалось открыть счет в матче, когда Марко Санна обыграл Дмитрия Кубрицкого и направил шайбу между его щитков. Сборная Украины создавала моменты и наносила ударные ответы по воротам Давида Фадани. Команды не изменили счет до конца периода, на перерыв сборная Италии ушла с минимальным преимуществом.

Во втором периоде украинская сборная действовала активнее в зоне соперника, но обыграть Фадани не удалось. Санна увеличил отрыв Италии и оформил дубль в игре – 2:0.

В третьем периоде сборная Украины забросила и сократила отставание до минимального – Андрей Михнов забросил шайбу в ворота Италии. За две минуты до конца матча команда Вадима Шахрайчука сравняла счет – вызванный в срочном порядке из «Сокола» российский защитник Михаил Рыбалко обыграл Фадани и забросил свою первую шайбу за сборную Украины. Спустя 20 секунд «сине-желтые» вышли вперед – Андрей Михнов оформил дубль, но на последней секунде матча итальянцы, играя в большинстве, отыгрались – 3:3. В овертайме командам не удалось определить победителя, в серии буллитов сборная Италия одержала победу.

Напомним, что свой следующий матч сборная Украины проведет уже завтра, 13 ноября. Соперником «сине-желтых» станет национальная сборная Венгрии. Начало матча – в 17:00.

«Италия» – «Украина» 4:3 ПБ (1:0, 1:0, 1:3, 0:0, 1:0)

1:0 Санна (Павлу), 03:41;

2:0 Санна (Глюк), 34:26;

2:1 Михнов (Кузьменко, Рубан, больш.), 52:49;

2:2 Рыбалко (Павленко, Лялька, больш.), 58:11;

2:3 Михнов (Рубан), 58:41;

3:3 Мицци (Тривеллато, Костнер),

59:59; Тадеско - решающий буллит

«Украина»: Кубрицкий (Петров); Михнов – Кузьменко – Рубан, Мажуга – Алексеев А., Лялька – Смирнов – Павленко, Рыбалко – Матусевич, Ворона – Гриценко – Савченко, Ратушный – Толстушко, Сысак, Нименко, Благой