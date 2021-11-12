Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Войти на сайт
CAPTCHA
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
матч-центр : Хоккей
Вчера 3
Сейчас 0
Сегодня 11
Завтра 6
Хоккей (3 события из 3) показать все
НХЛ 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
02:30 Филадельфия Флайерс - Торонто Мейпл Лифс 0:3 Окончен
03:30 Даллас Старз - Нэшвилл Предаторс 2:4 Окончен
05:00 Аризона Койотис - Миннесота Уайлд 2:5 Окончен
нет важных матчей
Хоккей (11 событий из 11) показать все
НХЛ 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
02:00 Бостон Брюинс - Эдмонтон Ойлерс 3:5 Окончен
02:00 Монреаль Канадиенс - Калгари Флэймс 4:2 Окончен
02:00 Нью-Джерси Дэвилз - Нью-Йорк Айлендерс 4:0 Окончен
02:00 Оттава Сенаторс - Лос-Анджелес Кингс 0:2 Окончен
02:00 Питтсбург Пингвинс - Флорида Пантерс 3:2 Окончен
02:30 Детройт Ред Уингс - Вашингтон Кэпиталз 0:2 Окончен
03:00 Сент-Луис Блюз - Нэшвилл Предаторс 3:4 Окончен
03:00 Виннипег Джетс - Сан-Хосе Шаркс 4:1 Окончен
04:00 Колорадо Эвеланш - Ванкувер Кэнакс 7:1 Окончен
05:00 Сиэтл Кракен - Анахайм Дакс 4:7 Окончен
05:00 Вегас Голден Найтс - Миннесота Уайлд 3:2 Окончен
Хоккей (6 событий из 7) показать все
НХЛ 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
02:00 Баффало Сэйбрс - Эдмонтон Ойлерс -:- Запланирован
02:00 Каролина Харрикейнс - Филадельфия Флайерс -:- Запланирован
02:00 Коламбус Блу Джекетс - Вашингтон Кэпиталз -:- Запланирован
02:00 Торонто Мейпл Лифс - Калгари Флэймс -:- Запланирован
03:30 Чикаго Блэкхокс - Аризона Койотис -:- Запланирован
20:00 Нью-Джерси Дэвилз - Бостон Брюинс -:- Запланирован

Сборная Украины отыгралась с 0:2, но уступила Италии в серии буллитов

За Украину отличались Андрей Михнов и российский защитник Михаил Рыбалко
Хоккей Сборная Украины
18:36
Сборная Украины отыгралась с 0:2, но уступила Италии в серии буллитов
Фото: УХЛ

Сегодня, 12 ноября, национальная сборная Украины сыграла свой первый матч на Euro Ice Hockey Challenge в Будапеште. Первым соперником украинцев стала сборная Италии.

В первом периоде итальянцам удалось открыть счет в матче, когда Марко Санна обыграл Дмитрия Кубрицкого и направил шайбу между его щитков. Сборная Украины создавала моменты и наносила ударные ответы по воротам Давида Фадани. Команды не изменили счет до конца периода, на перерыв сборная Италии ушла с минимальным преимуществом.

Во втором периоде украинская сборная действовала активнее в зоне соперника, но обыграть Фадани не удалось. Санна увеличил отрыв Италии и оформил дубль в игре – 2:0.

В третьем периоде сборная Украины забросила и сократила отставание до минимального – Андрей Михнов забросил шайбу в ворота Италии. За две минуты до конца матча команда Вадима Шахрайчука сравняла счет – вызванный в срочном порядке из «Сокола» российский защитник Михаил Рыбалко обыграл Фадани и забросил свою первую шайбу за сборную Украины. Спустя 20 секунд «сине-желтые» вышли вперед – Андрей Михнов оформил дубль, но на последней секунде матча итальянцы, играя в большинстве, отыгрались – 3:3. В овертайме командам не удалось определить победителя, в серии буллитов сборная Италия одержала победу.

Напомним, что свой следующий матч сборная Украины проведет уже завтра, 13 ноября. Соперником «сине-желтых» станет национальная сборная Венгрии. Начало матча – в 17:00.

«Италия» – «Украина» 4:3 ПБ (1:0, 1:0, 1:3, 0:0, 1:0)

1:0 Санна (Павлу), 03:41;

2:0 Санна (Глюк), 34:26;

2:1 Михнов (Кузьменко, Рубан, больш.), 52:49;

2:2 Рыбалко (Павленко, Лялька, больш.), 58:11;

2:3 Михнов (Рубан), 58:41;

3:3 Мицци (Тривеллато, Костнер),

59:59; Тадеско - решающий буллит

«Украина»: Кубрицкий (Петров); Михнов – Кузьменко – Рубан, Мажуга – Алексеев А., Лялька – Смирнов – Павленко, Рыбалко – Матусевич, Ворона – Гриценко – Савченко, Ратушный – Толстушко, Сысак, Нименко, Благой

Источник: uhl.ua Сергей Остапенко
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Комментарии 1

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.
12 ноября 2021г. 19:20
Как это "российский защитник" в сборной? Не понимаю.
0 0
Ответить

Рейтинг букмекеров

Обзор
Обзор
Обзор
Обзор
Все букмекеры

Новости: Хоккей

Сборная Украины отыгралась с 0:2, но уступила Италии в серии буллитов
Сборная Украины отыгралась с 0:2, но уступила Италии в серии буллитов
Сборная Украины
18:36
Борис Колесников: «ХК «Донбасс» приложит все силы для утверждения демократичных правил в украинском хоккейном сообществе»
Эксклюзив
Борис Колесников: «ХК «Донбасс» приложит все силы для утверждения демократичных правил в украинском хоккейном сообществе»
УХЛ
14:45
Колесников: «До решения суда о законности приема ФХУ в состав УХЛ поднимать вопросы не рационально»
Колесников: «До решения суда о законности приема ФХУ в состав УХЛ поднимать вопросы не рационально»
УХЛ
13:54
«Колорадо» разгромил «Ванкувер», «Анахайм» в матче с одиннадцатью шайбами победил «Сиэтл»
«Колорадо» разгромил «Ванкувер», «Анахайм» в матче с одиннадцатью шайбами победил «Сиэтл»
НХЛ
09:00
Менеджер «Анахайма» подал в отставку из-за алкоголизма
Менеджер «Анахайма» подал в отставку из-за алкоголизма
НХЛ
11 ноября 20:39
Официально. «Днепр» представил нового наставника команды
Официально. «Днепр» представил нового наставника команды
УХЛ
11 ноября 12:21
«Торонто» устроил разгром «Филадельфии», «Даллас» не смог огорчить «Нешвилл»
«Торонто» устроил разгром «Филадельфии», «Даллас» не смог огорчить «Нешвилл»
НХЛ
11 ноября 08:21
Юниорская сборная Украины сыграет с Польшей в рамках подготовки к чемпионату миру
Юниорская сборная Украины сыграет с Польшей в рамках подготовки к чемпионату миру
Сборная Украины
10 ноября 18:56
Главный тренер сборной Венгрии дал оценку Украине
Главный тренер сборной Венгрии дал оценку Украине
Хоккей в Европе
10 ноября 17:12
Все новости

Популярные новости

Виталий Кличко откровенно рассказал о своей личной жизни
Виталий Кличко откровенно рассказал о своей личной жизни
Бокс Профессиональный бокс
11 ноября 10:37
9
Виталий Кличко назвал двух лучших боксеров современности. В списке нет Ломаченко
Виталий Кличко назвал двух лучших боксеров современности. В списке нет Ломаченко
Бокс Профессиональный бокс
9 ноября 20:27
12
«В таком случае – мы можем подраться с ним снова». Лопес-старший назвал условие для реванша его сына с Ломаченко
«В таком случае – мы можем подраться с ним снова». Лопес-старший назвал условие для реванша его сына с Ломаченко
Бокс Профессиональный бокс
6 ноября 14:43
12
Усик не хочет повторять путь Виталия Кличко
Усик не хочет повторять путь Виталия Кличко
Бокс Профессиональный бокс
7 ноября 17:39
6
Тайсон Фьюри жестко бьет по корпусу брата – подготовка к бою с блогером Джейком Полом действительно спартанская
Тайсон Фьюри жестко бьет по корпусу брата – подготовка к бою с блогером Джейком Полом действительно спартанская
Бокс Профессиональный бокс
9 ноября 15:26
19-летний Захареев выиграл чемпионат мира. Сделал то, что не удавалось ни Ломаченко, ни Усику, ни Кличко
Тема дня
19-летний Захареев выиграл чемпионат мира. Сделал то, что не удавалось ни Ломаченко, ни Усику, ни Кличко
Бокс Аматорский бокс
6 ноября 22:10
2
Все новости

Анонсы

Экстра-лига. «Сумы» – «ДЕ Трейдинг». Видео трансляция
WEB
TV
Экстра-лига. «Сумы» – «ДЕ Трейдинг». Видео трансляция
17:00
Фильм «Мирный воин»
TV
Фильм «Мирный воин»
23:25
Еженедельник «Мировой бокс»
TV
Еженедельник «Мировой бокс»
13 ноября 10:50
Экстра-лига. «Кардинал-Ровностандарт» – «Энергия». Видео трансляция
WEB
TV
Экстра-лига. «Кардинал-Ровностандарт» – «Энергия». Видео трансляция
13 ноября 13:00
Суперлига. «Будивельник» — «Харьковские Соколы». Видео трансляция
WEB
TV
Суперлига. «Будивельник» — «Харьковские Соколы». Видео трансляция
13 ноября 14:00
Давид Бенавидес vs Кирон Дэвис. Онлайн трансляция
WEB
Давид Бенавидес vs Кирон Дэвис. Онлайн трансляция
14 ноября 05:30
Хайме Мунгия – Габриэль Росадо. Онлайн трансляция
WEB
Хайме Мунгия – Габриэль Росадо. Онлайн трансляция
14 ноября 06:00
Макс Холловэй vs Яир Родригес. Онлайн трансляция
WEB
Макс Холловэй vs Яир Родригес. Онлайн трансляция
14 ноября 06:00
В поисках сокровищ: змеиный остров
TV
В поисках сокровищ: змеиный остров
14 ноября 13:55
Европейский кубок. «Галычанка» – «Ювента». Видео трансляция на XSPORT
WEB
TV
Европейский кубок. «Галычанка» – «Ювента». Видео трансляция на XSPORT
14 ноября 15:00
Евробаскет-2023. Квалификация. Финляндия – Украина. Видео трансляция на XSPORT
WEB
TV
Евробаскет-2023. Квалификация. Финляндия – Украина. Видео трансляция на XSPORT
14 ноября 17:00
Суперлига. «Николаев» — «Прометей». Видео трансляция
WEB
TV
Суперлига. «Николаев» — «Прометей». Видео трансляция
14 ноября 17:00
«Преследуя монстров»
TV
«Преследуя монстров»
14 ноября 19:40
Теофимо Лопес vs Джордж Камбосос. Онлайн трансляция
WEB
Теофимо Лопес vs Джордж Камбосос. Онлайн трансляция
28 ноября 06:00