Сборная Украины проведет три товарищеских матча накануне чемпионата мира

Еще один спарринг с Венгрией, и две контрольные игры с Хорватией

Фото: ФХУ

Сборная Украины продолжает подготовку к чемпионату мира в Дивизионе 1B, который пройдет с 26 апреля по 1 мая в Тыхы, Польша.



Накануне турнира украинцы проведут три спарринга. Дважды «сине-желтые» сыграют с Хорватией 19 и 20 апреля. Еще одним соперником сборной Украины станет Венгрия, которой наша национальная команда ранее уступила (1:3).

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