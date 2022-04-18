Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
ru
ua
Войти на сайт
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
матч-центр
Вчера 0
Сейчас 0
Сегодня 0
Завтра 0
Развернуть Свернуть
нет важных матчей
нет важных матчей
нет важных матчей
нет важных матчей
Сейчас в эфире
17:00
live
Информационный марафон
21:20
Богатыри

Сборная Украины проведет три товарищеских матча накануне чемпионата мира

Еще один спарринг с Венгрией, и две контрольные игры с Хорватией
Хоккей Чемпионат мира D1B
18:47
Сборная Украины проведет три товарищеских матча накануне чемпионата мира
Фото: ФХУ

Сборная Украины продолжает подготовку к чемпионату мира в Дивизионе 1B, который пройдет с 26 апреля по 1 мая в Тыхы, Польша.

Накануне турнира украинцы проведут три спарринга. Дважды «сине-желтые» сыграют с Хорватией 19 и 20 апреля. Еще одним соперником сборной Украины станет Венгрия, которой наша национальная команда ранее уступила (1:3).

Капитан «Донбасса» Виктор Захаров продал памятную амуницию, а вырученные средства передал ВСУ.

Олег Шумейко-младший
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

сборная Украины (хоккей)

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Рейтинг букмекеров

Обзор
Обзор
Обзор
Обзор
Все букмекеры

Новости по тегам

Сборная Украины в Венгрии готовится к чемпионату мира
Сборная Украины в Венгрии готовится к чемпионату мира
Хоккей Чемпионат мира IIHF
23 марта 22:18

Новости: Хоккей

Сборная Украины проведет три товарищеских матча накануне чемпионата мира
Сборная Украины проведет три товарищеских матча накануне чемпионата мира
Чемпионат мира D1B
18:47
«Сент-Луис» установил личный рекорд, забросив 7 шайб за период, «Флорида» разгромила «Детройт»
«Сент-Луис» установил личный рекорд, забросив 7 шайб за период, «Флорида» разгромила «Детройт»
НХЛ
10:37
«Питтсбург» не справился с «Бостоном», «Калгари» «уничтожил» «Аризону»
«Питтсбург» не справился с «Бостоном», «Калгари» «уничтожил» «Аризону»
НХЛ
17 апреля 09:00
«Флорида» с разгромным счетом обыграла «Виннипег», «Монреаль» «всухую» проиграл «Айлендерс»
«Флорида» с разгромным счетом обыграла «Виннипег», «Монреаль» «всухую» проиграл «Айлендерс»
НХЛ
16 апреля 08:00
Экс-игрок сборной Украины: «Поразил Борис Колесников – не разговаривали несколько лет, а в первые дни войны он сам позвонил. Помирились и он прилично помогает»
Интервью Экс-игрок сборной Украины: «Поразил Борис Колесников – не разговаривали несколько лет, а в первые дни войны он сам позвонил. Помирились и он прилично помогает»
15 апреля 20:08
«Торонто» забросил 7 шайб «Вашингтону», «Ванкувер» разгромил «Аризону»
«Торонто» забросил 7 шайб «Вашингтону», «Ванкувер» разгромил «Аризону»
НХЛ
15 апреля 11:05
Сборная Украины в товарищеском матче уступила Венгрии
Сборная Украины в товарищеском матче уступила Венгрии
Сборная Украины
14 апреля 21:59
«Рейнджерс» «всухую» разгромили «Филадельфию», «Коламбус» разобрался с «Монреалем»
«Рейнджерс» «всухую» разгромили «Филадельфию», «Коламбус» разобрался с «Монреалем»
НХЛ
14 апреля 09:00
«Питтсбург» не справился с «Айлендерс», «Вашингтон» «уничтожил» «Филадельфию»
«Питтсбург» не справился с «Айлендерс», «Вашингтон» «уничтожил» «Филадельфию»
НХЛ
13 апреля 08:30
Все новости

Популярные новости

«Меня хотели отдать в СИЗО, а детей – в детдом». Жена Усика рассказала, почему боксер не мог ответить «чей Крым»
«Меня хотели отдать в СИЗО, а детей – в детдом». Жена Усика рассказала, почему боксер не мог ответить «чей Крым»
Бокс Профессиональный бокс
17 апреля 20:22
5
Пропутинец Поветкин звонил Усику и рассказывал, какие проблемы у Украины
Пропутинец Поветкин звонил Усику и рассказывал, какие проблемы у Украины
Бокс Профессиональный бокс
11 апреля 19:40
2
Ломаченко после 5 недель тишины прервал молчание
Ломаченко после 5 недель тишины прервал молчание
Бокс Профессиональный бокс
17 апреля 18:39
2
Суркис про «успехи» российской армии: «Воевать с мирным населением они научились хорошо»
Суркис про «успехи» российской армии: «Воевать с мирным населением они научились хорошо»
Футбол В Украине
12 апреля 10:41
3
«Вот вам и позиция!» Усик продолжает работу над украинизацией своего облика
«Вот вам и позиция!» Усик продолжает работу над украинизацией своего облика
Бокс Профессиональный бокс
11 апреля 18:58
6
«Все буде Україна!». Усик відмовився від мови загарбників в своїх соцмережах
«Все буде Україна!». Усик відмовився від мови загарбників в своїх соцмережах
Бокс Профессиональный бокс
14 апреля 16:30
Все новости