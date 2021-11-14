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Сборная Украины U-18 взяла реванш у команды Польши во втором товарищеском матче

У Гануты – дубль
Хоккей Сборная Украины
21:55
Сборная Украины U-18 взяла реванш у команды Польши во втором товарищеском матче
Сборная Украины U-18 / фото - УХЛ

В воскресенье, 14-го ноября, сборная Украины U-18 по хоккею провела второй товарищеский поединок против сверстников из Польши. Встреча закончилась со счетом 4:1.

В первом периоде команды поочередно создавали моменты у ворот друг друга и под занавес игрового отрезка Климентий Лысак вывел «сине-желтых» вперед. Подопечные Александра Бобкина не сбавили обороты и за 8 секунд до перерыва удвоили преимущество – Игорь Николаевич забросил шайбу в ворота поляков.

Во втором периоде сборная Польши активнее действовала в зоне оппонента, но не удалось обыграть вратаря. Сборная Украины вошла в зону и Максим Ганута, приняв пас, точным броском направил шайбу в ворота хозяев – 3:0. «Сине-желтые» взяли инициативу в свои руки и меньше чем через две минуты забросили четвертую шайбу –  Ганута оформил дубль.

В третьем периоде команды показывали равную игру. Под занавес игры поляки реализовали большинство – Андриан Громадский забил гол, размочив счет. Стоит отметить, что первый поединок закончился со счетом 2:8 в пользу поляков.

Польша U18 – Украина U18 – 1:4 (0:2, 0:2, 1:0)

Украина U18: Ганин (Сысюк); Баглай – Киселёв – Трошкин, Ковальук – Николаевич, Ганута – Козловский – Волков, Колинько – Лысак, Бойко – Курзенков – Шевчук, Жеребко – Собченко, Ищенко, Мащенко, Здоровец

Напомним, сборная Украины U-20 также победила команду Польши в товарищеском матче.

Источник: УХЛ Михаил Рыбак
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сборная Польши (хоккей) сборная Украины (хоккей)

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