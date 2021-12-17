Сборная Украины U20 потерпела второе поражение на ЧМ в Дивизионе IB

«Сине-желтые» в матче с 12 шайбами уступили Словении

Фото: пресс-служба турнира

Сборная Украины U20 уступила Словении в четвертом матче чемпионата мира в Дивизионе IB.

Поединок для команды Александра Бобкина не задался уже в первом периоде, который «сине-желтые» проиграли со счетом 1:4. В следующей двадцатиминутке Словения увеличила отрыв еще на одну шайбу. В заключительном периоде команды по два раза отметились голами, установив окончательный счет на табло – 8:4 в пользу словенцев.

Таким образом, сборная Украины потерпела второе поражение на турнире. Ранее «сине-желтые» обыграли сборные Эстонии и Франции, но уступили Японии.

В заключительном туре Украина 18 декабря сыграет против Польши.

Чемпионат мира U20. Дивизион IB. 4-й тур:

Украина – Словения 4:8 (1:4, 1:2, 2:2)

1:1 Панасенко (Царьковский), 10:47;

2:5 Симчук (Коржилецкий, Чолач), 27:15;

3:7 Варава (Панасенко, Палийчук), 50:13;

4:8 Коржилецкий (Гончаренко, Симчук), 55:09

Турнирная таблица:

Сборная Словении близка к тому, чтобы гарантировать себе повышение в классе, Украина досрочно сохранила место в Дивизионе IB.