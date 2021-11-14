Молодежная сборная Украины уверенно обыграла Польшу
Сборная Украины U20 второй раз за два дня обыграла сверстников из Польши
Уже 12 декабря команда Бобкина начнет выступление на чемпионате мира
15:59
Фото: УХЛ
Молодежная сборная Украины U20 второй раз за два дня обыграла Польшу. В этот раз матч закончился со счетом 4:1 в пользу «сине-желтых».
Польша U20 – Украина U20 1:4 (0:0, 1:2, 0:2)
1:0
1:1 – Гончаренко
1:2 – Коржилецкий
1:3 – Плахотник
1:4 – Кобыльник
Украина U20: Майко (Сушак); Гребеник - Пономаренко, Абдулаев-Дахновский, Филимонов-Сушков, Козловский; Гончаренко - Варава - Коржилецкий, Бородай - Плахотник - Трахт, Грабовецкий - Кривоножкин - Кобыльник.
Напомним, через встречи с Польшей сборная Украины готовится к выступлению на чемпионате мира, который пройдет с 12 по 18 декабря в Таллине (Эстония). Соперниками команды Александра Бобкина станут: Эстония, Польша, Франция, Словения и Япония.
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