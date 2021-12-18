Сборная Украины уступила Польше

Это десятое поражение национальной команды при Шахрайчуке

Фото: пресс-служба сборной Польши

Сборная Украины проиграла Польше в заключительном матче Рождественского турнира.

Уже в первом периоде «сине-желтые» пропустили три безответные шайбы. Во второй двадцатиминутке Украина усилиями Михнова один гол отыграла, но развить успех не сумела, а в третьем периоде позволила полякам забросить четвертую шайбу.

Таким образом, сборная Украины завершила турнир в Польше тремя поражениями в трех матчах.

Отметим также, что под руководством Вадима Шахрайчука «сине-желтые» проиграли уже десятый поединок кряду.

Рождественский турнир. Заключительный матч:

Польша – Украина 4:1 (3:0, 0:1, 1:0)

1:0 Налевайка (Костек, Ярош), 07:03

2:0 Лышчаржик (Паш, Савицки), 07:38

3:0 Паш (Лышчаржик, Савицки), 15:30

3:1 Михнов (Толстушко, Денискин - бол.), 39:53

4:1 Брынкус (Буковски, Тычински), 49:50

Напомним, сборная Украины U20 сегодня, 18 декабря, обыграла сверстников из Польши на чемпионате мира в Дивизионе IB.