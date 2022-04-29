Сборная Украины в борьбе уступила Польше на чемпионате мира
Сборная Украины проиграла первый матч в рамках чемпионата мира в Дивизионе 1B. Украинцы уступили хозяевам льда национальной команды Польши в серии буллитов.
Игра прошла на встречных курсах с равными шансами у обеих команд. Счет в матче открыл Доминик Паш, который еще через несколько минут оформил дубль. Между этим Евгению Фадееву удалось реализовать большинство.
Второй период прошел без заброшенных шайб. А на старте третьей 20-минутки Михаил Симчук воспользовался ошибкой поляков и реализовал выход 1 в 1.
К сожалению, дожать в основное время или овертайме поляков не удалось и игра перешла в серию буллитов. В хоккейной рулетке лучше себя проявили хозяева соревнований, которые довели победную серию в очных встречах с Украиной до 14-и матчей.
Чемпионат мира по хоккею. Дивизион 1B
Украина – Польша 2:3 Б (1:2, 0:0, 1:0, 0:0, 0:1)
Шайбы:
0:1 Паш (Зигмунт, Брык) 12:01
1:1 Фадеев (Мережко, Лялька) 15:15 ГБ
1:2 Паш (Вронка, Киюра) 17:56
2:2 Симчук () 44:38
Счет в серии буллитов – 1:2
Вратари: Писаренко – Мюррей
Напомним, что в стартовом матче планетарного первенства сборная Украины разгромила сербов (7:0).