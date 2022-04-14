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Сборная Украины в товарищеском матче уступила Венгрии
В составе «сине-желтых» единственную шайбу забросил Роман Благой
14 апреля 21:59
Фото: скриншотСборная Украины в первом официальном товарищеском матче 2022 года уступила сборной Венгрии - 1:3.
Первый период остался за венграми, которые начали поединок с быстрого гола. На пятой минуте Ричард Тот подхватил шайбу, продавил оборону украинцев и вывел свою сборную вперед.
В начале второго периода «сине-желтым» удалось сравнять счет – Роман Благой воспользовался ошибкой соперников в обороне и эффектно вколотил игровой снаряд в ворота. Правда, ничейный счет на табло светился недолго, спустя три минуты все тот же Тот оформил дубль, а за четыре минуты до конца периода Бруно Крейс забросил третью шайбу.
Заключительная 20 минутка прошла без заброшенных шайб.
Товарищеский матч:
Венгрия – Украина 3:1 (1:0, 2:1, 0:0)
1:0 Р. Тот, 04:20
1:1 Благой (Нименко), 21:33
2:1 Р. Тот (Винце), 25:36
3:1 Крейс, 36:06
Венгрия: Балиш; Гарат – Макаулай, Посгай – Фееш, Сираньи – Р. Кисс, Д. Тот – Д. Кисс; Шарпатки – К. Папп – Д. Сита, Винце – Ваш – Р. Тот, Галаниш-Никандрош – Часар – Сигети, Мишколчи – Крейс – Когер.
Тренер – Шейн Симпсон
Украина: Кубрицкий; Литвинов – Мережко, Пангелов-Юлдашев – Матусевич, Андрейкив – Гребеник, Толстушко; Михнов – Мазур – Пересунько, Лялька – Н. Симчук – Коренчук, Благой – Нименко – Морозов, Савченко – Гриценко – Бородай, Ворона.
Тренер – Вадим Шахрайчук
Сборная Украины готовится к чемпионату мира в Дивизионе 1В, который состоится с 26 апреля по 1 мая в польском Тыхы.