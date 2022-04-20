Первая победа для Шахрайчука. Сборная Украины разгромила Хорватию
Сборная Украины в товарищеском матче вновь обыграла Хорватию
Дубль за «сине-желтых» оформил Денис Бородай
23:16
Сборная Украины обыграла Хорватию / Фото: скринСборная Украины продолжает подготовку к чемпионату мира в Дивизионе IB, который с 26 апреля по 1 мая состоится в польском Тыхы.
В товарищеском матче «сине-желтые» встретились со сборной Хорватии.
После того, как подопечные Вадима Шахрайчука накануне разгромили соперника со счетом 11:0, в этом матче команды сыграли более прагматично. Первый период украинцы начали активно, уже на протяжении первых пяти минут в воротах хорватов побывало две шайбы – точными бросками отметились Бородай и Чиканцев.
Во второй 20-минутке украинцы довели дело до 3:0 – точно бросил Бородай, который оформил дубль.
Но уже в начале третьего периода хорватам удалось отквитать одну шайбу. Пузич установил заключительные 1:3.
Товарищеский матч
Хорватия – Украина 1:3 (0:2, 0:1, 1:0)
Шайбы: 0:1 – Бородай (Андрущенко, Ворона), 01:46. 0:2 – Чиканцев (Гриценко), 05:47. 0:3 – Бородай (Морозов), 30:20. 1:3 – Пузич (Ведлин, Бренчун), 42:46
Хорватия: Николич; Тадич – Крамарич, Пузич – Черовецки, Бренчун – Чавлович, Алич – Паулович; Ярков – Маринкович – Добрич, Смолеч – Фичур – Сакич, Чунко – Идзан – Ведлин, Бабек – Букович – Димитриевич.
Тренер – Рок Ройшек.
Украина: Дьяченко (Кубрицкий, 30:20); Толстушко – Мережко, Пангелов-Юлдашев – Матусевич, Литвинов – Андрейкив, Сысак – Гребеник; Лялька – Нименко – Коренчук, Савченко – Гриценко – Чиканцев, Андрущенко – Ворона – Бородай, Пересунько – Мазур – Морозов.
Тренер – Вадим Шахрайчук.
22 апреля сборная Украины проведет заключительный накануне чемпионата мира товарищеский поединок против Венгрии.