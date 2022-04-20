Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
ru
ua
Войти на сайт
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
матч-центр
Вчера 0
Сейчас 0
Сегодня 0
Завтра 0
Развернуть Свернуть
нет важных матчей
нет важных матчей
нет важных матчей
нет важных матчей
Сейчас в эфире
00:00
live
Информационный марафон
23:30
Баскетбол. Суперлига Windrose. Николаев - Будивельнык

Сборная Украины в товарищеском матче вновь обыграла Хорватию

Дубль за «сине-желтых» оформил Денис Бородай
Хоккей Сборная Украины
23:16
Сборная Украины в товарищеском матче вновь обыграла Хорватию
Сборная Украины обыграла Хорватию / Фото: скрин
Сборная Украины продолжает подготовку к чемпионату мира в Дивизионе IB, который с 26 апреля по 1 мая состоится в польском Тыхы.

В товарищеском матче «сине-желтые» встретились со сборной Хорватии.

После того, как подопечные Вадима Шахрайчука накануне разгромили соперника со счетом 11:0, в этом матче команды сыграли более прагматично. Первый период украинцы начали активно, уже на протяжении первых пяти минут в воротах хорватов побывало две шайбы – точными бросками отметились Бородай и Чиканцев.

Во второй 20-минутке украинцы довели дело до 3:0 – точно бросил Бородай, который оформил дубль.

Но уже в начале третьего периода хорватам удалось отквитать одну шайбу. Пузич установил заключительные 1:3.

Товарищеский матч

Хорватия – Украина 1:3 (0:2, 0:1, 1:0)

Шайбы: 0:1 – Бородай (Андрущенко, Ворона), 01:46. 0:2 – Чиканцев (Гриценко), 05:47. 0:3 – Бородай (Морозов), 30:20. 1:3 – Пузич (Ведлин, Бренчун), 42:46

Хорватия: Николич; Тадич – Крамарич, Пузич – Черовецки, Бренчун – Чавлович, Алич – Паулович; Ярков – Маринкович – Добрич, Смолеч – Фичур – Сакич, Чунко – Идзан – Ведлин, Бабек – Букович – Димитриевич. 

Тренер – Рок Ройшек.

Украина: Дьяченко (Кубрицкий, 30:20); Толстушко – Мережко, Пангелов-Юлдашев – Матусевич, Литвинов – Андрейкив, Сысак – Гребеник; Лялька – Нименко – Коренчук, Савченко – Гриценко – Чиканцев, Андрущенко – Ворона – Бородай, Пересунько – Мазур – Морозов. 

Тренер – Вадим Шахрайчук.


22 апреля сборная Украины проведет заключительный накануне чемпионата мира товарищеский поединок против Венгрии.
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Михаил Чиканцев Вадим Шахрайчук

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Рейтинг букмекеров

Обзор
Обзор
Обзор
Обзор
Все букмекеры

Новости по тегам

Первая победа для Шахрайчука. Сборная Украины разгромила Хорватию
Первая победа для Шахрайчука. Сборная Украины разгромила Хорватию
Хоккей Сборная Украины
19 апреля 22:12
Сборная Украины в товарищеском матче уступила Венгрии
Сборная Украины в товарищеском матче уступила Венгрии
Хоккей Сборная Украины
14 апреля 21:59

Новости: Хоккей

Сборная Украины в товарищеском матче вновь обыграла Хорватию
Сборная Украины в товарищеском матче вновь обыграла Хорватию
Сборная Украины
20 апреля 23:16
«Бостон» минимально обыграл «Сент-Луис», «Калгари» не справился с «Нэшвиллом»
«Бостон» минимально обыграл «Сент-Луис», «Калгари» не справился с «Нэшвиллом»
НХЛ
20 апреля 10:00
Первая победа для Шахрайчука. Сборная Украины разгромила Хорватию
Первая победа для Шахрайчука. Сборная Украины разгромила Хорватию
Сборная Украины
19 апреля 22:12
«Каролина» разобралась с «Аризоной», «Ванкувер» разгромил «Даллас»
«Каролина» разобралась с «Аризоной», «Ванкувер» разгромил «Даллас»
НХЛ
19 апреля 09:00
Сборная Украины проведет три товарищеских матча накануне чемпионата мира
Сборная Украины проведет три товарищеских матча накануне чемпионата мира
Чемпионат мира D1B
18 апреля 18:47
«Сент-Луис» установил личный рекорд, забросив 7 шайб за период, «Флорида» разгромила «Детройт»
«Сент-Луис» установил личный рекорд, забросив 7 шайб за период, «Флорида» разгромила «Детройт»
НХЛ
18 апреля 10:37
«Питтсбург» не справился с «Бостоном», «Калгари» «уничтожил» «Аризону»
«Питтсбург» не справился с «Бостоном», «Калгари» «уничтожил» «Аризону»
НХЛ
17 апреля 09:00
«Флорида» с разгромным счетом обыграла «Виннипег», «Монреаль» «всухую» проиграл «Айлендерс»
«Флорида» с разгромным счетом обыграла «Виннипег», «Монреаль» «всухую» проиграл «Айлендерс»
НХЛ
16 апреля 08:00
Экс-игрок сборной Украины: «Поразил Борис Колесников – не разговаривали несколько лет, а в первые дни войны он сам позвонил. Помирились и он прилично помогает»
Интервью Экс-игрок сборной Украины: «Поразил Борис Колесников – не разговаривали несколько лет, а в первые дни войны он сам позвонил. Помирились и он прилично помогает»
15 апреля 20:08
Все новости

Популярные новости

«Меня хотели отдать в СИЗО, а детей – в детдом». Жена Усика рассказала, почему боксер не мог ответить «чей Крым»
«Меня хотели отдать в СИЗО, а детей – в детдом». Жена Усика рассказала, почему боксер не мог ответить «чей Крым»
Бокс Профессиональный бокс
17 апреля 20:22
23
Ломаченко после 5 недель тишины прервал молчание
Ломаченко после 5 недель тишины прервал молчание
Бокс Профессиональный бокс
17 апреля 18:39
5
«Все буде Україна!». Усик відмовився від мови загарбників в своїх соцмережах
«Все буде Україна!». Усик відмовився від мови загарбників в своїх соцмережах
Бокс Профессиональный бокс
14 апреля 16:30
«русская армия пришла к нам специально!» Стало известно, что рашисты делали в доме Усика
«русская армия пришла к нам специально!» Стало известно, что рашисты делали в доме Усика
Бокс Профессиональный бокс
15 апреля 22:03
Жена Усика: «Какие мы нафиг братья? Русские говорят, что если супруга боксера, наверное, бьет – для них это в порядке вещей»
Жена Усика: «Какие мы нафиг братья? Русские говорят, что если супруга боксера, наверное, бьет – для них это в порядке вещей»
Бокс Профессиональный бокс
17 апреля 21:54
12
УПЛ не будет выступать под эгидой UEFA, если на следующий сезон не наберется хотя бы 8 клубов
УПЛ не будет выступать под эгидой UEFA, если на следующий сезон не наберется хотя бы 8 клубов
Футбол Украинская Премьер-лига
16 апреля 23:22
1
Все новости