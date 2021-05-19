Жеребьевка хоккейной лиги чемпионов. Видео трансляция
Сборная Великобритании прилетит на чемпионат мира без главного тренера
Рассел решил провести больше времени со своей семьей
19 мая 13:42
Пит Расселл / Фото: peterussellcoachhub.com
Главный тренер сборной Великобритании Пит Расселл решил не ехать на чемпионат мира в Латвию.
После тяжелого сезона в Германии наставник решил в межсезонье провести больше времени со своей семьей.
На чемпионате мира сборной Великобритании будут руководить Адам Киф и Кори Нильсон.
Отметим, что Великобритания сыграет в одной группе со Словакией, Данией, Белоруссией, Швецией, Чехией и Швейцарией.
Напомним, ранее руководитель латвийского хоккея заявил, что они хорошо подготовились к чемпионату мира.
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