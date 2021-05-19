Сборная Великобритании прилетит на чемпионат мира без главного тренера

Рассел решил провести больше времени со своей семьей

Пит Расселл / Фото: peterussellcoachhub.com

Главный тренер сборной Великобритании Пит Расселл решил не ехать на чемпионат мира в Латвию.



После тяжелого сезона в Германии наставник решил в межсезонье провести больше времени со своей семьей.

На чемпионате мира сборной Великобритании будут руководить Адам Киф и Кори Нильсон.

Отметим, что Великобритания сыграет в одной группе со Словакией, Данией, Белоруссией, Швецией, Чехией и Швейцарией.

Напомним, ранее руководитель латвийского хоккея заявил, что они хорошо подготовились к чемпионату мира.