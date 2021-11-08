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В Броварах стартовал тренировочный сбор сборных Украины U18 и U20

Команды готовятся к матчам с Польшей
Хоккей Сборная Украины
15:58
В Броварах стартовал тренировочный сбор сборных Украины U18 и U20
Александр Бобкин

Вместе с национальной сборной 8 ноября в Броварах начался тренировочный сбор юношеской (U18) и юниорской (U20) команд, которыми руководит Александр Бобкин.

В сборную U20 вызваны 23 хоккеиста, среди которых нет выбывшего в последний момент из-за травмы плеча форварда «Сокола» Михаила Симчука.

Вратари: Семен Майко, Назарий Сушак (оба – «Белый Барс»)

Защитники: Расим Абдулаев («Кременчуг»), Арсений Киселев, Артем Гребеник, Артем Козловский, Алексей Дахновский (все – «Белый Барс»), Владислав Сушков, Артем Пономаренко (оба – «Сокол»), Александр Филимонов («Днепр»), Ярослав Суховольський («Краматорск»)

Нападающие: Даниил Трахт («Лукко» U18, Финляндия), Денис Гончаренко, Данил Коржилецкий (все – «Сокол»), Денис Бородай, Артем Грабовецкий (оба – «Белый Барс»), Станислав Садовиков («Донбасс»), Андрей Кривоножкин («Приднепровск»), Даниил Царковський («Пантер», Эстония), Дмитрий Кобильник («Краматорск»)

В польском городе Крыница-Здруй, где юниорская сборная 13-14 ноября сыграет два товарищеских матча против сверстников из Польши, к команде присоединится форвард Александр Плохотник.

13-14 ноября свои матчи против Польши в Кринице-Здруй сыграет юношеская сборная Украины, в состав которой вызвано 28 хоккеистов.

Вратари: Макар Ганин («Сокол»), Ярослав Сисюк («Молодая Гвардия»), Артемий Юнг («Невский», РФ)

Защитники: Владимир Волков («Слован» Братислава U18, Словакия), Руслан Здоровец («Липтовски Микулаш», Словения), Валерий Раскин («Молодая Гвардия»), Дмитрий Шевчук, Кирилл Мащенко, Артем Ищенко, Владимир Трошкин (все – «Белый Барс»), Иван Шамардин («Рудав Одд»), Александр Курзенков («Льдинка»)

Нападающие: Никита Моисеев («Млада Болеслав», Чехия), Вениамин Трандафилов («Донбасс»), Александр Яйлов, Александр Ханенко, Илья Дубский, Денис Мельник (все – «Молодая Гвардия»), Климентий Лысак, Максим Ганута (оба – « Насьо» U20, Швеция), Антон Баглай, Илья Собченко, Сергей Стецюра, Илья Бойко (все – «Белый Барс»), Владислав Свирчевский («Льдинка»), Максим Жеребко, Максим Калинько (оба – «Сокол»)

Напомним, ранее стало известно расписание сборной Украины U-20 на чемпионате мира.

Карен Агабекян
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