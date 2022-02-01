Сегодня исполняется 20 лет со старта сборной Украины на Олимпийских играх

После Солт-Лейк-Сити украинская команда больше не была представлена на олимпийских турнирах

9 февраля исполняется 20 лет со старта сборной Украины по хоккею на Олимпийских играх. Тогда в Солт-Лейк-Сити (США) национальная команда в первый и единственный раз пробилась на главный турнир четырехлетия.

На стадии предварительного турнира подопечные Анатолия Богданова попала в группу B, где победили Швейцарию (5:2) и Францию (4:2) и проиграли Баларуси (0:1). Уступив белорусской сборной первое место в группе украинцы попали в матч за 9-10 места, в котором уступили Латвии (2:9).

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