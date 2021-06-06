Сегодня канадцы попытаются взять реванш за поражение финнам в прошлом финале ЧМ

За трансляцией матча за золотые медали следите на XSPORT

Финны обыграли канадцев в 2019 году / фото - Getty Images

В финале последнего чемпионата мира в 2019 году команда Финляндии обыграла сборную Канады со счетом 3:1. Тогда в Словакии канадцам удалось открыть счет, однако второй и третий период были за хоккеистами из Европы.

На текущем мировом форуме в Риге команды вновь встретятся в матче за золотые медали.

Смотрите трансляцию матча Канада – Финляндия на XSPORT 6 июня в 20:15.

Также следите за матчем Канада – Финляндия в текстовой трансляции XSPORT.