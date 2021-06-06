Финляндия одолела Германию и вышла в финал чемпионата мира
Сегодня канадцы попытаются взять реванш за поражение финнам в прошлом финале ЧМ
За трансляцией матча за золотые медали следите на XSPORT
6 июня 12:27
Финны обыграли канадцев в 2019 году / фото - Getty Images
В финале последнего чемпионата мира в 2019 году команда Финляндии обыграла сборную Канады со счетом 3:1. Тогда в Словакии канадцам удалось открыть счет, однако второй и третий период были за хоккеистами из Европы.
На текущем мировом форуме в Риге команды вновь встретятся в матче за золотые медали.
Смотрите трансляцию матча Канада – Финляндия на XSPORT 6 июня в 20:15.
Также следите за матчем Канада – Финляндия в текстовой трансляции XSPORT.
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