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Тема дняСегодня стартует молодежный чемпионат мира-2022. В игру сразу вступают три фаворита

Сегодня стартует молодежный чемпионат мира-2022. В игру сразу вступают три фаворита

Прямые трансляции – на телеканалах XSPORT и XSPORT+
Хоккей МЧМ-2022
07:35
Сегодня стартует молодежный чемпионат мира-2022. В игру сразу вступают три фаворита Тема дня

26 декабря в канадских городах Эдмонтон и Ред-Дире стартует молодежный чемпионат мира по хоккею, где в первый день сыграют две команды, которым прогнозируют выход в полуфиналы.

Откроется турнир матчем Финляндии U20 против Германии U20. Вторым матчем станет противостояние фаворитов турнира – России U20 и Швеции U20.

Отметим, что эти матчи в прямом эфире покажет XSPORT. Матч Финляндия U20 – Германия U20 начнется в 21:00, а игра Россия U20 – Швеция U20 в 23:30.

Ранее Россия объявила свой состав на чемпионат мира.

Как ранее мы сообщали, чемпионат мира в Эдмонтоне и Ред-Дире из-за эпидемиологической ситуации в регионе пройдет с ограниченным количеством болельщиков.

Интересно, что на чемпионате мира за сборную Канады сыграет 16-летний вундеркинд Коннор Бедард, которого можно будет увидеть в деле 27 декабря в матче Чехия – Канада.


Карен Агабекян
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Теги

сборная Швеции (хоккей) сборная России (хоккей) сборная Германии (хоккей) сборная Финляндии (хоккей)

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