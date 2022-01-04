Бывший соперник «Донбасса» всухую обыграл шведов, «Фрелунда» забросила 10 шайб и другие результаты стартовых матчей плей-офф ХЛЧ
Сегодня в Лиге чемпионов сыграют первые полуфинальные матчи
Все игры покажут телеканалы XSPORT и XSPORT+
10:48
Фото: ХЛЧ
В хоккейной Лиге чемпионов во вторник, 4 января, пройдут первые полуфинальные матчи.
Список матчей:
20:00. «Рёгле» – «Фрелунда»
21:30. «Мюнхен» – «Таппара»
В четвертьфинале «Рёгле» прошел «Спарту» (5:2, 1:3), «Фрелунда» оказалась чуть сильнее «Лександа» (5:2, 3:3), «Мюнхен» обыграл «Лукко» (2:2, 2:1), а «Таппара» уверенно разобралась с «Руаном» (3:3, 4:0).
Ответные полуфинальные матчи Лиги чемпионов пройдут 11 января. Все игры в прямом эфире покажут телеканалы XSPORT и XSPORT+.