Сенсация! «Альтаир» в результативном матче обыграл СК «Сокол»

Это вторая победа для дружковчан в текущем сезоне

Фото: пресс-служба Суперлиги

«Альтаир» сенсационно обыграл СК «Сокол» в матче регулярного чемпионата Суперлиги Parimatch.

Матч дружковский коллектив начал активнее своих оппонентов из Киева – на седьмой минуте первого периода Никита Буценко открыл счет во встрече, распечатав ворота Даниила Яковлева. Даже несмотря на то, что киевляне перебросали своих противников со счетом 14:12, отличиться во владениях Богдана Дьяченко у них не удалось.

На старте второго отрезка встречи дружковчане словили кураж и сделали свое преимущество еще увереннее – Никита Буценко и Никита Сидоренко сделали отличный задел на победу в этом матче. Только после третьего пропущенного гола киевляне смогли размочить счет – шайбу в свой актив записал Виктор Шахворостов. Однако, «Альтаир» еще до конца периода смог вернуть разницу в три шайбы – Илья Крикля установил счет 4:1 на табло.

На экваторе третьего периода Иван Беляков и Антон Богацкий сократили отставание своей команды до минимальных 3:4. И хоть под конец встречи киевляне сняли голкипера, чтобы разыграть лишнего игрока и сравнять счет, но пропустили в пустые ворота от Владислава Лугового. Матч завершился сенсационной победой «Альтаира» со счетом 5:3.

Это вторая победа «Альтаира» в сезоне Суперлиги.

«Альтаир» – СК «Сокол» 5:3 (1:0, 3:1, 1:2)

1:0 Буценко (Игнатенко, Кочетков), 06:38;

2:0 Буценко (Игнатенко, Кочетков), 23:13;

3:0 Сидоренко (Мельниченко), 25:55;

3:1 Шахворостов (Мельников, Иванов, больш), 28:18;

4:1 Крикля, 32:27;

4:2 Беляков (Богацкий, Амиров), 47:08;

4:3 Богацкий (Фроленко, Беляков, больш.), 54:45;

5:3 Луговой, 59:32.

«Альтаир»: Дьяченко (Терлецкий); Игнатенко - Олендаренко, Раскин - Реснянский, Бортников - Папуна, Терешин - Данфорт; Коренчук (А) - Буценко (К) - Кочетков, Сидоренко - Крикля (А) - Мельниченко, Кобиков - Дубский - Луговой, Яйлов - Олейник - Ханенко.

СК «Сокол»: Яковлев (Оганджанян); Дюков - Шуленин, Амиров - Фроленко, Петрухно (А); Шахворостов (К) - Иванов - Панков, Собченко - Беляков - Мельников, Манукян - Олейник - Богацкий, Хирса.