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Сенсация! Сборная Словакии впервые в истории завоевала медаль Олимпийских игр
В матче за третье место была обыграна Швеция
17:53
Фото: iihf.com
Сборная Словакии завоевала бронзовые медали хоккейного турнира Олимпийских игр-2022 в Пекине.
В матче за третье место словаки обыграли Швецию, забросив по две шайбы во втором и третьем периодах.
Таким образом, Словакия впервые в истории стала медалистом Олимпийских игр.
Олимпийские игры. Матч за третье место:
Швеция – Словакия 0:4 (0:0, 0:1, 0:3)
0:1 Слафковски (Черешняк), 23:17
0:2 Такач (Регенда, Роман), 32:47, ГБ
0:3 Слафковски, 58:26, ПВ
0:4 Регенда, 58:46, ПВ
Вратари: Юханссон – Рыбар.
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