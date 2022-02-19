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Сенсация! Сборная Словакии впервые в истории завоевала медаль Олимпийских игр

В матче за третье место была обыграна Швеция
Olympics Пекин-2022
17:53
Сенсация! Сборная Словакии впервые в истории завоевала медаль Олимпийских игр
Фото: iihf.com

Сборная Словакии завоевала бронзовые медали хоккейного турнира Олимпийских игр-2022 в Пекине.

В матче за третье место словаки обыграли Швецию, забросив по две шайбы во втором и третьем периодах.

Таким образом, Словакия впервые в истории стала медалистом Олимпийских игр.

Олимпийские игры. Матч за третье место:

Швеция – Словакия 0:4 (0:0, 0:1, 0:3)

0:1 Слафковски (Черешняк), 23:17

0:2 Такач (Регенда, Роман), 32:47, ГБ

0:3 Слафковски, 58:26, ПВ

0:4 Регенда, 58:46, ПВ

Вратари: Юханссон – Рыбар.

Сергей Остапенко
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