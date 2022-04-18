«Сент-Луис» установил личный рекорд, забросив 7 шайб за период, «Флорида» разгромила «Детройт»
НХЛ. Регулярный чемпионат
«Детройт» – «Флорида» 1:6 (0:0, 0:4, 1:2)
Шайбы:
0:1 Дюклер (Монтур, Барков) 26
0:2 Райнхарт (Линдбом, Марчмент) 27
0:3 Лунделль (Райнхарт) 35
0:4 Мамин (Хернквист, Луостаринен) 35
0:5 Лунделль (Барков) 46
1:5 Сутер (Задина, Врана) 53
1:6 Форслинг (Монтур, Жиру) 54
Вратари: Неделькович – Найт
«Филадельфия» – «Баффало» 3:5 (1:2, 1:2, 1:1)
Шайбы:
1:0 Хэйс (Проворов, Кэйтс) 2
1:1 Олофссон (Кребс, Далин) 9
1:2 Бьорк (Далин) 18
2:2 Кэйтс (Хэйс, Конекны) 22
2:3 Олофссон (Кребс, Козенс) 30
2:4 Томпсон (Скиннер) 35
3:4 Макьюэн (Сэнхайм, Линдблум) 55
3:5 Томпсон (Самуэльссон, Скиннер) 60
Вратари: Сандстрем – Токарски.
«Миннесота» – «Сан-Хосе» 5:4 ОТ (2:1, 1:2, 1:1, 1:0)
Шайбы:
1:0 Куликов (Болди, Фиала) 7
2:0 Сперджен (Фолиньо) 8
2:1 Балцерс (Грегор, Бордело) 10
2:2 Ньето (Бернс, Бонино) 22
3:2 Болди (Годро, Фиала) 27
3:3 Грегор (Балцерс, Бернс) 32
3:4 Бонино (Мелош, Гертл) 42
4:4 Фиала (Годро, Джорди Бенн) 49
5:4 Сперджен (Годро, Фиала) 62
Вратари: Флери– Раймер.
«Нэшвилл» – «Сент-Луис» 3:8 (1:1, 1:7, 1:0)
Шайбы:
1:0 Казинс (Канин, Боровецки) 5
1:1 Шенн (Перрон, О′Райлли) 18
1:2 Тарасенко (Парайко, О′Райлли) 22
1:3 Росен (Тарасенко, Томас) 25
1:4 Кайру (Парайко, Бучневич) 30
1:5 Росен (Фолк, Тарасенко) 33
1:6 Уокер (Джошуа, Браун) 33
1:7 Шенн (Росен, Барбашев) 37
2:7 Канин (Экхольм, Казинс) 39
2:8 Кайру (Барбашев) 40
3:8 Фаббро (Дюшен, Форсберг) 53
Вратари: Риттих (Сарос) – Биннингтон.
«Торонто» – «Айлендерс» 4:2 (1:1, 2:1, 1:0)
Шайбы:
0:1 Бовилье (Пулок, Палмиери)
1:1 Марнер (Бантинг, Джиордано)
1:2 Бэйли ()
2:2 Энгвалл (Холл, Керфут)
3:2 В. Нюландер (Бантинг, Таварес)
4:2 Кемпф (В. Нюландер)
Вратари: Дж.Кэмпбелл – Сорокин.
«Анахайм» – «Коламбус» 6:4 (3:1, 0:2, 3:1)
Шайбы:
1:0 Терри (Гецлаф) 4
1:1 Бин (Гавриков, Рословик) 5
2:1 Терри (Фаулер, Шаттенкирк) 6
3:1 Мэйхью (Грант, Зеграс) 8
3:2 Бин (Боквист) 22
3:3 Курали (Дэнфорт, Робинсон) 31
4:3 Зеграс (Мэйхью, Грант) 42
5:3 Фаулер (Гецлаф, Терри) 44
5:4 Силлинджер (Нюквист, Ворачек) 48
6:4 Грант () 60
Вратари: Гибсон – Берюбе.
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