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«Сент-Луис» установил личный рекорд, забросив 7 шайб за период, «Флорида» разгромила «Детройт»

«Миннесота» в овертайме дожала «Сан-Хосе»
Хоккей НХЛ
10:37
«Сент-Луис» установил личный рекорд, забросив 7 шайб за период, «Флорида» разгромила «Детройт»
Фото: Сент-Луис

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Детройт» – «Флорида» 1:6 (0:0, 0:4, 1:2)

Шайбы:

0:1 Дюклер (Монтур, Барков) 26

0:2 Райнхарт (Линдбом, Марчмент) 27

0:3 Лунделль (Райнхарт) 35

0:4 Мамин (Хернквист, Луостаринен) 35

0:5 Лунделль (Барков) 46

1:5 Сутер (Задина, Врана) 53

1:6 Форслинг (Монтур, Жиру) 54

Вратари: Неделькович – Найт

«Филадельфия» – «Баффало» 3:5 (1:2, 1:2, 1:1)

Шайбы:

1:0 Хэйс (Проворов, Кэйтс) 2

1:1 Олофссон (Кребс, Далин) 9

1:2 Бьорк (Далин) 18

2:2 Кэйтс (Хэйс, Конекны) 22

2:3 Олофссон (Кребс, Козенс) 30

2:4 Томпсон (Скиннер) 35

3:4 Макьюэн (Сэнхайм, Линдблум) 55

3:5 Томпсон (Самуэльссон, Скиннер) 60

Вратари: Сандстрем – Токарски.

«Миннесота» – «Сан-Хосе» 5:4 ОТ (2:1, 1:2, 1:1, 1:0)

Шайбы:

1:0 Куликов (Болди, Фиала) 7

2:0 Сперджен (Фолиньо) 8

2:1 Балцерс (Грегор, Бордело) 10

2:2 Ньето (Бернс, Бонино) 22

3:2 Болди (Годро, Фиала) 27

3:3 Грегор (Балцерс, Бернс) 32

3:4 Бонино (Мелош, Гертл) 42

4:4 Фиала (Годро, Джорди Бенн) 49

5:4 Сперджен (Годро, Фиала) 62

Вратари: Флери– Раймер.

«Нэшвилл» – «Сент-Луис» 3:8 (1:1, 1:7, 1:0)

Шайбы:

1:0 Казинс (Канин, Боровецки) 5

1:1 Шенн (Перрон, О′Райлли) 18

1:2 Тарасенко (Парайко, О′Райлли) 22

1:3 Росен (Тарасенко, Томас) 25

1:4 Кайру (Парайко, Бучневич) 30

1:5 Росен (Фолк, Тарасенко) 33

1:6 Уокер (Джошуа, Браун) 33

1:7 Шенн (Росен, Барбашев) 37

2:7 Канин (Экхольм, Казинс) 39

2:8 Кайру (Барбашев) 40

3:8 Фаббро (Дюшен, Форсберг) 53

Вратари: Риттих (Сарос) – Биннингтон.

«Торонто» – «Айлендерс» 4:2 (1:1, 2:1, 1:0)

Шайбы:

0:1 Бовилье (Пулок, Палмиери)

1:1 Марнер (Бантинг, Джиордано)

1:2 Бэйли ()

2:2 Энгвалл (Холл, Керфут)

3:2 В. Нюландер (Бантинг, Таварес)

4:2 Кемпф (В. Нюландер)

Вратари: Дж.Кэмпбелл – Сорокин.

«Анахайм» – «Коламбус» 6:4 (3:1, 0:2, 3:1)

Шайбы:

1:0 Терри (Гецлаф) 4

1:1 Бин (Гавриков, Рословик) 5

2:1 Терри (Фаулер, Шаттенкирк) 6

3:1 Мэйхью (Грант, Зеграс) 8

3:2 Бин (Боквист) 22

3:3 Курали (Дэнфорт, Робинсон) 31

4:3 Зеграс (Мэйхью, Грант) 42

5:3 Фаулер (Гецлаф, Терри) 44

5:4 Силлинджер (Нюквист, Ворачек) 48

6:4 Грант () 60

Вратари: Гибсон – Берюбе.

Олег Шумейко-младший
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