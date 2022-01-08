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02:00 Монреаль Канадиенс - Баффало Сэйбрс -:- Перенесен
02:00 Виннипег Джетс - Сиэтл Кракен -:- Перенесен
02:00 Каролина Харрикейнс - Флорида Пантерс 3:4 Окончен
02:00 Колорадо Эвеланш - Торонто Мейпл Лифс 5:4 Окончен
02:00 Коламбус Блу Джекетс - Нью-Джерси Дэвилз 4:3 Окончен
02:00 Филадельфия Флайерс - Сан-Хосе Шаркс 2:3 Окончен
02:00 Тампа-Бэй Лайтнинг - Бостон Брюинс 2:5 Окончен
03:00 Аризона Койотис - Нэшвилл Предаторс 2:4 Окончен
03:00 Миннесота Уайлд - Вашингтон Кэпиталз 3:2 Окончен
05:00 Эдмонтон Ойлерс - Нью-Йорк Айлендерс -:- Перенесен
05:00 Анахайм Дакс - Нью-Йорк Рейнджерс 1:4 Окончен
05:00 Ванкувер Кэнакс - Оттава Сенаторс -:- Перенесен
05:00 Вегас Голден Найтс - Чикаго Блэкхокс 1:2 Окончен
05:30 Лос-Анджелес Кингс - Детройт Ред Уингс 4:0 Окончен
21:00 Сент-Луис Блюз - Даллас Старз 2:1 Окончен
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18:30 Мариуполь - Краматорск -:- Запланирован
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03:00 Анахайм Дакс - Детройт Ред Уингс 4:3 Окончен
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19:00 Таппара - Ред Булл Мюнхен -:- Запланирован
20:00 Фрелунда - Регле -:- Запланирован
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14:00 Альтаир - Белый Барс -:- Запланирован
18:30 Донбасс - СК Сокол -:- Запланирован
НХЛ 21/22
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Пари-матч
02:00 Монреаль Канадиенс - Коламбус Блу Джекетс -:- Перенесен
02:00 Нью-Джерси Дэвилз - Тампа-Бэй Лайтнинг -:- Перенесен
02:00 Вашингтон Кэпиталз - Бостон Брюинс -:- Запланирован
03:00 Виннипег Джетс - Миннесота Уайлд -:- Перенесен
04:00 Колорадо Эвеланш - Сиэтл Кракен -:- Запланирован
05:00 Эдмонтон Ойлерс - Оттава Сенаторс -:- Перенесен
05:30 Лос-Анджелес Кингс - Нью-Йорк Рейнджерс -:- Запланирован

«Сент–Луис» в домашних стенах устроил разгром «Вашингтону»

«Калгари» на выезде потерпел фиаско в матче с «Каролиной»
Хоккей НХЛ
08 января 07:17
«Сент–Луис» в домашних стенах устроил разгром «Вашингтону»
«Сент–Луис» – «Вашингтон» / Фото - dailyunion.com
НХЛ. Регулярный чемпионат

«Каролина» – «Калгари» 6:3 (1:1, 3:1, 2:1)

0:1 Коулмэн, 5:12

1:1 Фаст (Пеши, Шей), 17:15

2:1 Степан (Лоренц, Коул), 27:40

3:1 Свечников (Трочек, Шей), 29:22

4:1 Деанджело (Ахо, Терявяйнен), 32:35

4:2 Ткачак (Линдхольм, Коулмэн), 33:26

4:3 Годро (Гудбрэнсон, Ткачак), 48:57

5:3 Шей (Котканиеми, Лоренц), 58:08

6:3 Свечников (Стаал), 59:05, ГБ

Вратари: Андерсен – Владарж


«Сент–Луис» – «Вашингтон» 5:1 (1:1, 3:0, 1:0)

0:1 Спронг (Протас, ван Римсдайк), 2:02

1:1 Крюг (Томас, Кайру), 12:10

2:1 Бучневич (Сканделла, О`Райлли), 29:08

3:1 Сундквист (Фолк, Саад), 37:20

4:1 Барбашев (Бучневич, О`Райлли), 39:59

5:1 Бучневич (п.в., Томас), 56:08, ГМ

Вратари: Хуссо – Самсонов (Фукэйл)

Владимир Кириченко
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