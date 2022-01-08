НХЛ из-за коронавируса перенесла еще три матча
«Сент–Луис» в домашних стенах устроил разгром «Вашингтону»
«Калгари» на выезде потерпел фиаско в матче с «Каролиной»
«Сент–Луис» – «Вашингтон» / Фото - dailyunion.comНХЛ. Регулярный чемпионат
«Каролина» – «Калгари» 6:3 (1:1, 3:1, 2:1)
0:1 Коулмэн, 5:12
1:1 Фаст (Пеши, Шей), 17:15
2:1 Степан (Лоренц, Коул), 27:40
3:1 Свечников (Трочек, Шей), 29:22
4:1 Деанджело (Ахо, Терявяйнен), 32:35
4:2 Ткачак (Линдхольм, Коулмэн), 33:26
4:3 Годро (Гудбрэнсон, Ткачак), 48:57
5:3 Шей (Котканиеми, Лоренц), 58:08
6:3 Свечников (Стаал), 59:05, ГБ
Вратари: Андерсен – Владарж
«Сент–Луис» – «Вашингтон» 5:1 (1:1, 3:0, 1:0)
0:1 Спронг (Протас, ван Римсдайк), 2:02
1:1 Крюг (Томас, Кайру), 12:10
2:1 Бучневич (Сканделла, О`Райлли), 29:08
3:1 Сундквист (Фолк, Саад), 37:20
4:1 Барбашев (Бучневич, О`Райлли), 39:59
5:1 Бучневич (п.в., Томас), 56:08, ГМ
Вратари: Хуссо – Самсонов (Фукэйл)