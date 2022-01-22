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02:00 Бостон Брюинс - Вашингтон Кэпиталз 4:3 Окончен
02:00 Баффало Сэйбрс - Даллас Старз 4:5 Окончен
02:00 Филадельфия Флайерс - Коламбус Блу Джекетс 1:2 Окончен
02:00 Питтсбург Пингвинс - Оттава Сенаторс 6:4 Окончен
03:00 Нэшвилл Предаторс - Виннипег Джетс 5:2 Окончен
04:00 Эдмонтон Ойлерс - Флорида Пантерс 0:6 Окончен
04:30 Лос-Анджелес Кингс - Колорадо Эвеланш 1:4 Окончен
05:00 Сиэтл Кракен - Сан-Хосе Шаркс 3:2 Окончен
05:00 Вегас Голден Найтс - Монреаль Канадиенс 4:3 Окончен
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02:00 Каролина Харрикейнс - Нью-Йорк Рейнджерс 6:3 Окончен
02:00 Коламбус Блу Джекетс - Питтсбург Пингвинс 2:5 Окончен
02:30 Нью-Йорк Айлендерс - Аризона Койотис 4:0 Окончен
02:30 Детройт Ред Уингс - Даллас Старз 4:5 Окончен
03:30 Чикаго Блэкхокс - Миннесота Уайлд 1:5 Окончен
05:00 Анахайм Дакс - Тампа-Бэй Лайтнинг 5:1 Окончен
05:00 Сиэтл Кракен - Сент-Луис Блюз 0:5 Окончен
05:00 Ванкувер Кэнакс - Флорида Пантерс 1:2 Окончен
20:00 Баффало Сэйбрс - Филадельфия Флайерс -:- Запланирован
22:00 Бостон Брюинс - Виннипег Джетс -:- Запланирован
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13:00 Белый Барс - Донбасс -:- Запланирован
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02:00 Нью-Йорк Айлендерс - Торонто Мейпл Лифс -:- Запланирован
02:00 Вашингтон Кэпиталз - Оттава Сенаторс -:- Запланирован
02:00 Колорадо Эвеланш - Монреаль Канадиенс -:- Запланирован
02:00 Нью-Джерси Дэвилз - Каролина Харрикейнс -:- Запланирован
02:00 Нью-Йорк Рейнджерс - Аризона Койотис -:- Запланирован
03:30 Нэшвилл Предаторс - Детройт Ред Уингс -:- Запланирован
04:00 Миннесота Уайлд - Чикаго Блэкхокс -:- Запланирован
05:00 Эдмонтон Ойлерс - Калгари Флэймс -:- Запланирован
05:30 Сан-Хосе Шаркс - Тампа-Бэй Лайтнинг -:- Запланирован
20:00 Питтсбург Пингвинс - Виннипег Джетс -:- Запланирован

«Сент-Луис» «всухую» разгромил «Сиэтл», хэт-трик Кросби помог «Питтсбургу» разобраться с «Коламбусом»

Результаты и видеообзоры всех матчей игрового дня
Хоккей НХЛ
08:20
«Сент-Луис» «всухую» разгромил «Сиэтл», хэт-трик Кросби помог «Питтсбургу» разобраться с «Коламбусом»
«Сент-Луис» - «Сиэтл» / фото - Getty Images

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Каролина» – «Рейнджерс» 6:3 (2:0, 3:1, 1:2)

1:0 Трочек (Дианджело, Свечников) 13:13 ГБ,

2:0 Джарвис (Ахо, Теравайнен) 17:21,

3:0 Фаст (Дианджело, Лорентц) 23:33,

3:1 Зибанежад (Панарин, Крайдер) 26:35 ГБ,

4:1 Ахо 34:46,

5:1 Нидеррайтер (Свечников, Коул) 39:32,

5:2 Крайдер (Фокс, Зибанежад) 45:09 ГБ,

5:3 Маккегг (Ривз, Миллер) 46:23,

6:3 Дианджело (Ахо, Трочек) 57:27 ГБ,

Вратари: Андерсен – Георгиев.

«Коламбус» – «Питтсбург» 2:5 (2:2, 0:0, 0:3)

0:1 Дюмулин (Кросби, Летанг) 00:32,

1:1 Нюквист 10:40 ГМ,

2:1 Дженнер (Ворачек, Лайне) 18:46,

2:2 Кросби (Раст, Гюнтцель) 19:31,

2:3 Матесон (Дюмулин, Хайнен) 45:35,

2:4 Кросби (Раст, Малкин) 53:32 ГБ,

2:5 Кросби (Матесон, Дюмулин) 58:02,

Вратари: Корписало – Джарри.

«Айлендерс» – «Аризона» 4:0 (2:0, 0:0, 2:0)

1:0 Мэйфилд (Пелек, Барзал) 13:51,

2:0 Царник (Ли, Мэйфилд) 16:49,

3:0 Нельсон (Бэйли, Пелек) 41:22,

4:0 Нельсон (Бовилье, Бэйли) 49:59,

Вратари: Сорокин – Веджвуд.

«Детройт» – «Даллас» 4:5 ОТ (1:1, 2:2, 1:1, 0:1)

0:1 Сутер (Хейсканен, Сегин) 12:03,

1:1 Фаббри (Бертуцци) 12:26,

1:2 Кивиранта (Хейсканен, Линделл) 25:50,

2:2 Сутер (Бертуцци, Хронек) 27:34,

3:2 Ларкин 29:16,

3:3 Линделл (Павелски, Робертсон) 38:47,

4:3 Бертуцци (Рэймонд, Зайдер) 53:46 ГБ,

4:4 Робертсон (Хинтц, Сегин) 58:57,

4:5 Хинтц (Павелски, Клингберг) 62:51 ГБ,

Вратари: Неделькович – Холтби.

«Чикаго» – «Миннесота» 1:5 (0:3, 0:2, 1:0)

0:1 Фолиньо (Эддисон) 02:58,

0:2 Хартман (Капризов, Цуккарелло) 04:07,

0:3 Хартман (Цуккарелло, Капризов) 17:12,

0:4 Эддисон (Фолиньо, Меррил) 32:05,

0:5 Дюаме (Фиала, Куликов) 36:26,

1:5 Строум (Кейн, Хагель) 54:57,

Вратари: Ланкинен – Кахконен.

«Анахайм» – «Тампа-Бэй» 5:1 (2:0, 1:0, 2:1)

1:0 Грант (Люндестрем, Линдхольм) 11:54,

2:0 Шаттенкирк (Пэтерин, Кэррик) 19:53,

3:0 Грант (Леттьери, Дрисдейл) 27:05 ГБ,

4:0 Леттьери (Стил, Ларссон) 41:27,

4:1 Колтон (Сергачев, Сирелли) 45:25,

5:1 Делорье 52:23 ГМ,

Вратари: Гибсон – Василевский.

«Сиэтл» – «Сент-Луис» 0:5 (0:2, 0:0, 0:3)

0:1 Бозак (Саад, Сканделла) 05:54 ГМ,

0:2 Шенн (О'Райли, Перрон) 10:23 ГБ,

0:3 Бучневич (Круг, Тарасенко) 40:24,

0:4 Парайко 47:40,

0:5 Кайру (Томас, Саад) 49:31,

Вратари: Даккор – Хуссо.

«Ванкувер» – «Флорида» 1:2 Б (1:0, 0:0, 0:1, 0:0)

1:0 Чейссон (Пирсон, Хьюз) 16:18 ГБ,

1:1 Райнхарт (Дюклер, Юбердо) 41:41 ГБ,

2:1 Бесер 65:00 Б,

1:2 Лунделль 65:00 Б,

1:2 Барков 65:00 Б,

Вратари: Мартин – Найт.

Результаты матчей предыдущего игрового дня.

Михаил Рыбак
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