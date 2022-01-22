«Сент-Луис» «всухую» разгромил «Сиэтл», хэт-трик Кросби помог «Питтсбургу» разобраться с «Коламбусом»
НХЛ. Регулярный чемпионат
«Каролина» – «Рейнджерс» 6:3 (2:0, 3:1, 1:2)
1:0 Трочек (Дианджело, Свечников) 13:13 ГБ,
2:0 Джарвис (Ахо, Теравайнен) 17:21,
3:0 Фаст (Дианджело, Лорентц) 23:33,
3:1 Зибанежад (Панарин, Крайдер) 26:35 ГБ,
4:1 Ахо 34:46,
5:1 Нидеррайтер (Свечников, Коул) 39:32,
5:2 Крайдер (Фокс, Зибанежад) 45:09 ГБ,
5:3 Маккегг (Ривз, Миллер) 46:23,
6:3 Дианджело (Ахо, Трочек) 57:27 ГБ,
Вратари: Андерсен – Георгиев.
«Коламбус» – «Питтсбург» 2:5 (2:2, 0:0, 0:3)
0:1 Дюмулин (Кросби, Летанг) 00:32,
1:1 Нюквист 10:40 ГМ,
2:1 Дженнер (Ворачек, Лайне) 18:46,
2:2 Кросби (Раст, Гюнтцель) 19:31,
2:3 Матесон (Дюмулин, Хайнен) 45:35,
2:4 Кросби (Раст, Малкин) 53:32 ГБ,
2:5 Кросби (Матесон, Дюмулин) 58:02,
Вратари: Корписало – Джарри.
«Айлендерс» – «Аризона» 4:0 (2:0, 0:0, 2:0)
1:0 Мэйфилд (Пелек, Барзал) 13:51,
2:0 Царник (Ли, Мэйфилд) 16:49,
3:0 Нельсон (Бэйли, Пелек) 41:22,
4:0 Нельсон (Бовилье, Бэйли) 49:59,
Вратари: Сорокин – Веджвуд.
«Детройт» – «Даллас» 4:5 ОТ (1:1, 2:2, 1:1, 0:1)
0:1 Сутер (Хейсканен, Сегин) 12:03,
1:1 Фаббри (Бертуцци) 12:26,
1:2 Кивиранта (Хейсканен, Линделл) 25:50,
2:2 Сутер (Бертуцци, Хронек) 27:34,
3:2 Ларкин 29:16,
3:3 Линделл (Павелски, Робертсон) 38:47,
4:3 Бертуцци (Рэймонд, Зайдер) 53:46 ГБ,
4:4 Робертсон (Хинтц, Сегин) 58:57,
4:5 Хинтц (Павелски, Клингберг) 62:51 ГБ,
Вратари: Неделькович – Холтби.
«Чикаго» – «Миннесота» 1:5 (0:3, 0:2, 1:0)
0:1 Фолиньо (Эддисон) 02:58,
0:2 Хартман (Капризов, Цуккарелло) 04:07,
0:3 Хартман (Цуккарелло, Капризов) 17:12,
0:4 Эддисон (Фолиньо, Меррил) 32:05,
0:5 Дюаме (Фиала, Куликов) 36:26,
1:5 Строум (Кейн, Хагель) 54:57,
Вратари: Ланкинен – Кахконен.
«Анахайм» – «Тампа-Бэй» 5:1 (2:0, 1:0, 2:1)
1:0 Грант (Люндестрем, Линдхольм) 11:54,
2:0 Шаттенкирк (Пэтерин, Кэррик) 19:53,
3:0 Грант (Леттьери, Дрисдейл) 27:05 ГБ,
4:0 Леттьери (Стил, Ларссон) 41:27,
4:1 Колтон (Сергачев, Сирелли) 45:25,
5:1 Делорье 52:23 ГМ,
Вратари: Гибсон – Василевский.
«Сиэтл» – «Сент-Луис» 0:5 (0:2, 0:0, 0:3)
0:1 Бозак (Саад, Сканделла) 05:54 ГМ,
0:2 Шенн (О'Райли, Перрон) 10:23 ГБ,
0:3 Бучневич (Круг, Тарасенко) 40:24,
0:4 Парайко 47:40,
0:5 Кайру (Томас, Саад) 49:31,
Вратари: Даккор – Хуссо.
«Ванкувер» – «Флорида» 1:2 Б (1:0, 0:0, 0:1, 0:0)
1:0 Чейссон (Пирсон, Хьюз) 16:18 ГБ,
1:1 Райнхарт (Дюклер, Юбердо) 41:41 ГБ,
2:1 Бесер 65:00 Б,
1:2 Лунделль 65:00 Б,
1:2 Барков 65:00 Б,
Вратари: Мартин – Найт.
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