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«Сент-Луис» вышел во второй раунд Кубка Стэнли, «Тампа» перевела серию с «Торонто» в седьмой матч

«Бостон» и «Эдмонтон» не позволили «Каролине» и «Лос-Анджелесу» досрочно выйти в следующий раунд плей-офф
Хоккей НХЛ
08:30
«Сент-Луис» вышел во второй раунд Кубка Стэнли, «Тампа» перевела серию с «Торонто» в седьмой матч
Фото: Getty Images

Кубок Стэнли. Первый раунд

«Бостон» – «Каролина» 5:2 (0:0, 2:0, 3:2) Счет в серии – 3:3

Шайбы:

1:0 Маршанд (Койл, Клифтон) 22

2:0 Койл (Маршанд, Пастрняк) 39

2:1 Свечников (Джарвис) 44

3:1 Хаула (Макэвой) 48

4:1 Форборт (Носек) 51

5:1 Лазар (Носек, Фолиньо) 56

5:2 Свечников (Слэвин, Нечас) 58

Вратари: Сваймен – Раанта.

«Тампа-Бэй» – «Торонто» 4:3 (1:0, 1:3, 1:0, 1:0) Счет в серии – 3:3

Шайбы:

1:0 Палат () 18

2:0 Сирелли () 31

2:1 Мэттьюс (В. Нюландер, Джиордано) 32

2:2 Таварес (Каше, Спецца) 40

2:3 Таварес (Керфут, В. Нюландер) 40

3:3 Кучеров (Стэмкос, Пойнт) 50

4:3 Пойнт (Хэйгл, Киллорн) 79

Вратари: Ан. Василевский – Дж.Кэмпбелл.

«Сент-Луис» – «Миннесота» 5:1 (1:0, 3:0, 1:1) Счет в серии – 4:2

Шайбы:

1:0 Ледди (Парайко) 15

2:0 О′Райлли (Перрон, Шенн) 30

3:0 Бозак (Саад, Торопченко) 34

4:0 Тарасенко (Перунович, Перрон) 39

4:1 Дамба (Куликов, Меррилл) 47

5:1 Парайко () 59

Вратари: Биннингтон – Тэлбот.

«Лос-Анджелес» – «Эдмонтон» 2:4 (0:1, 1:1, 1:2) Счет в серии – 3:3

Шайбы:

0:1 Макдэвид (Сиси, Кэйн) 2

0:2 Кэйн (Сиси, Кулак) 22

1:2 Дурзи (Копитар, Кемпе) 35

2:2 Грундстрем (Андерсон, Рой) 42

2:3 Бэрри (Макдэвид, Драйзайтль) 55

2:4 Кэйн (Макдэвид) 60

Вратари: Куик – Смит.

Олег Шумейко-младший
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