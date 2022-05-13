«Сент-Луис» вышел во второй раунд Кубка Стэнли, «Тампа» перевела серию с «Торонто» в седьмой матч
Кубок Стэнли. Первый раунд
«Бостон» – «Каролина» 5:2 (0:0, 2:0, 3:2) Счет в серии – 3:3
Шайбы:
1:0 Маршанд (Койл, Клифтон) 22
2:0 Койл (Маршанд, Пастрняк) 39
2:1 Свечников (Джарвис) 44
3:1 Хаула (Макэвой) 48
4:1 Форборт (Носек) 51
5:1 Лазар (Носек, Фолиньо) 56
5:2 Свечников (Слэвин, Нечас) 58
Вратари: Сваймен – Раанта.
«Тампа-Бэй» – «Торонто» 4:3 (1:0, 1:3, 1:0, 1:0) Счет в серии – 3:3
Шайбы:
1:0 Палат () 18
2:0 Сирелли () 31
2:1 Мэттьюс (В. Нюландер, Джиордано) 32
2:2 Таварес (Каше, Спецца) 40
2:3 Таварес (Керфут, В. Нюландер) 40
3:3 Кучеров (Стэмкос, Пойнт) 50
4:3 Пойнт (Хэйгл, Киллорн) 79
Вратари: Ан. Василевский – Дж.Кэмпбелл.
«Сент-Луис» – «Миннесота» 5:1 (1:0, 3:0, 1:1) Счет в серии – 4:2
Шайбы:
1:0 Ледди (Парайко) 15
2:0 О′Райлли (Перрон, Шенн) 30
3:0 Бозак (Саад, Торопченко) 34
4:0 Тарасенко (Перунович, Перрон) 39
4:1 Дамба (Куликов, Меррилл) 47
5:1 Парайко () 59
Вратари: Биннингтон – Тэлбот.
«Лос-Анджелес» – «Эдмонтон» 2:4 (0:1, 1:1, 1:2) Счет в серии – 3:3
Шайбы:
0:1 Макдэвид (Сиси, Кэйн) 2
0:2 Кэйн (Сиси, Кулак) 22
1:2 Дурзи (Копитар, Кемпе) 35
2:2 Грундстрем (Андерсон, Рой) 42
2:3 Бэрри (Макдэвид, Драйзайтль) 55
2:4 Кэйн (Макдэвид) 60
Вратари: Куик – Смит.
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