Сергей Костицын: «Перед СК «Сокол» стоит задача выиграть чемпионат»

Эксклюзивное интервью белорусского нападающего XSPORT.ua о карьере и выступлении в Суперлиге

Сергей Костицын / Фото - hsl.com.ua

34-летний белорусский нападающий Сергей Костицын по праву считается самым звездным игроком украинской хоккейной Суперлиги. За его плечами шесть сезонов в НХЛ, выступление за пять клубов в КХЛ, а также шесть чемпионатов мира и Олимпийские игры-2010 в составе сборной Беларуси.

В Суперлиге Костицын довольно быстро освоился и в первых 14-ти матчах в СК «Сокол» набрал 14 (2+12) очков. По словам нападающего в эксклюзивном интервью XSPORT.ua, большого количества времени на адаптацию ему и не требовалось.

- Я и раньше бывал здесь в принципе - и в Киеве, и в Украине. Мы еще раньше по детству ездили играть сюда. Но так все хорошо, отлично. Все нравится. Чемпионат тоже я считаю, неплохой. Есть хорошие команды, есть пару команд, что отстают в чемпионате. Но так, в принципе, нормально все. – После КХЛ Вы немного поиграли в Словакии и Румынии. Можно ли сравнить Суперлигу с этими чемпионатами, на каком уровне сейчас украинский хоккей в этой иерархии? - В Словакии конечно намного лучше уровень, там во-первых команд много и все плюс-минус на одном уровне команды, там и иностранцев много, ну конечно там посильнее чемпионат. А чемпионат Румынии, наверное, в принципе, сопоставим с украинским.

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СК «Сокол» довольно неплохо начал регулярный чемпионат, но в последних пяти матчах потерпел три поражения, из-за чего пропустил вперед себя «Краматорск» и «Мариуполь» в турнирной таблице, опустившись на четвертое место. По мнению Костицына, делать какие-то выводы из этой серии не стоит – команда находится в неплохой форме и в дальнейшем добавит в стабильности.

- Я бы не сказал что у нас что-то не получается, ну был может какой-то небольшой спад, я не знаю. Но я думаю, все будет нормально, ну проиграли три игры, но будем настраиваться со следующей игры каждую игру на победу играть. Я думаю, все у нас выровняется и начнем выигрывать. – Насколько Вам помогает то, что «Сокол» тренирует Олег Микульчик, Ваш соотечественник и специалист, с которым Вы давно знакомы? - Здорово. Конечно, хорошо, тем более я его знаю давно. Мы еще играли с ним друг против друга. Это хорошо, конечно. – Сейчас в «Соколе» сплав опыта и молодости. Можно ли утверждать, что команда на 100% уже построена или этот процесс еще продолжается? - Я думаю, продолжается еще, можно оттачивать еще мастерство, налаживать контакт между игроками можно каждую игру, до плей-офф у нас есть время. Думаю, к тому моменту подойдем более сплоченными. Мы работаем на тренировках, чтобы потом в играх было легче. А будут ли изменения в самой команде я не знаю, это к тренерам, к руководству вопрос. – Какие задачи стоят перед командой в этом сезоне, и какие ставите лично для себя? - Я думаю, задачи выиграть чемпионат. Будем стараться делать это, занять как можно выше место и бороться в плей-офф уже. – У Вас за плечами много сезонов в НХЛ и КХЛ, как удается находить мотивацию играть дальше на гораздо более низком уровне? - Ну я ж давно в хоккее. В принципе, я люблю этим заниматься. У меня даже нет такого в голове - искать мотивацию. Я выхожу и стараюсь играть как могу.

Фото - hsl.com.ua Фото - hsl.com.ua

Еще в прошлом году Костицын играл за сборную Беларуси на чемпионате мира в элитном дивизионе, но после смены тренерского штаба не верит в то, что его еще позовут в национальную команду. По словам форварда, сейчас белорусский хоккей находится на спаде, несмотря на большое внимание со стороны государства

– На прошлый чемпионат мира в Риге Вас вызывал в сборную Михаил Захаров, но уже в августе на олимпийскую квалификацию Крэйг Вудкрофт не позвал. Как обстоят дела с Вашей карьерой в национальной команде, еще рассматриваете возможность одеть свитер сборной Беларуси? - Хм, даже не знаю. Наверное, нет. Наверное, я там уже не буду играть. Пусть там молодые играют. Разве что, если бы было предложение какое-то. Может, в таком случае. – Сейчас продолжается Олимпийский турнир, в котором сборная Беларуси не участвует, хотя еще в прошлые годы была постоянным участником, и Вы играли в Ванкувере в 2010 году. Можно ли говорить, что белорусский хоккей сейчас в кризисе, несмотря на мощную поддержку со стороны государства? - В кризисе, конечно, если мы уже 10 лет туда не можем попасть. Последний раз в Ванкувере мы играли и все эти годы не попадали. Конечно, там есть провал у нас в поколении. Но сейчас там играют - и в НХЛ пару человек, и в АХЛ играют. Надеюсь, что они вырастут, которые ребята в АХЛ может быть подтягивают тех, что в НХЛ через год, через два, не знаю, может, в этом году. – Сейчас в НХЛ играют только два белоруса: Егор Шарангович в «Нью-Джерси» и Алексей Протас в «Вашингтоне». Белорусские болельщики справедливо отмечают, что и сборной не хватает игроков калибра Костицыных, Грабовского, Калюжного, Мезина и так далее. Может, проблема где-то в самом начале, в детском хоккее? Почему белорусский хоккей перестал выпускать игроков такого уровня, хотя, как кажется, с поддержкой, площадками, школами все вроде хорошо? - Это, конечно из детского хоккея, с детьми надо заниматься. Да, там сейчас построили много арен, поддержка от президента. Но не так занимаються, наверно, как надо с детьми. Да, раньше там в сборной и Калюжный был, но у нас в сборной было много игроков хороших - все, кто играл, играли либо в НХЛ, либо в КХЛ. Сейчас же такого нет. На чемпионат мира даже уже ездит половина из чемпионата Беларуси. Но это не тот уровень, чтобы бороться за какие-то места, даже на чемпионате мира. – Как Вы относитесь к вопросу натурализации? Насколько помогло сборной Беларуси появление таких игроков как Плэтт, Бэйлен, Тэйлор, Паре и остальных? Может ли этот опыт быть полезным, скажем, сборной Украины? - Для украинской, наверно, да, потому что у украинской сборной вообще нету игроков. А белорусской я не скажу что это помогло. Как по мне, это вообще не надо делать, у людей другой менталитет и что канадец выйдет и будет биться за сборную Беларуси? Да не будет, а просто выйдет, поиграет чтобы мол в КХЛ, а не легионером считаться и все.

Фото - belarushockey.com Фото - belarushockey.com

В НХЛ Костицын так и не раскрыл полностью свой потенциал, несмотря на большие надежды на ранних этапах карьеры. Сейчас форвард не уверен, что сделал правильно, покинув лучшую лигу мира в возрасте 26 лет.

– Вы провели шесть сезонов в НХЛ, в Вашей карьере было две команды – «Монреаль» и «Нэшвилл». Вообще, Ваша карьера складывалась по наклонной в обеих командах – яркое начало и затем спад. Почему так и не получилось стать лидером ни там, ни там, несмотря на очень мощное начало? - Ну почему, в «Нэшвилле» у меня все года была нормальная статистика, чего там спад был (50 (23+27) очков в 77 матчах в сезоне-2010/11, 43 (17+26) очков в 75 матчах в сезоне-2011/12 и 15 (3+12) очков в сезоне-2012/13 – прим. XSPORT.ua). В принципе, плюс-минус одинаковая была с самого начала и когда я уезжал. В «Монреале» не захотели меня подписывать, обменяли потом в «Нэшвилл», но это обычная ситуация. – В юниорской лиге Онтарио Вы поиграли вместе с Патриком Кейном и Сэмом Ганье, демонстрируя не менее крутую статистику в первые сезоны за океаном. Эксперты отмечали Вашу технику и скорость. Что пошло не так после перехода в НХЛ, чтобы стать суперзвездой в заокеанской лиге? - Это два разных уровня - там детский хоккей был, понятно, что мы там много очков набирали, но в НХЛ же не будешь столько набирать, как в юниорской лиге, там столько не наберешь. И играли мы в юниорской лиге по 40 минут за игру своим звеном, в НХЛ столько не играешь, там много игроков. Но я считаю, что в НХЛ все нормально у меня было, один год был лучшим бомбардиром в команде, может не стоило уезжать, а так хорошие там сезоны провел. – Вы покинули НХЛ в 26 лет – по сути, на самом пике карьеры? Почему не получилось поиграть больше, не было на тот момент достойных предложений? - Я когда уезжал у меня еще был год контракта, почему не было. Просто у меня было выгодное предложение, потому и уехал. В НХЛ у меня еще был контракт, когда я уезжал, просто я расторг его и все. Может и не стоило конечно в 26 уезжать, но уехал, и уехал, что ж уже жалеть. – Спустя столько лет можно признать, что где-то помешало и нарушение дисциплины, о чем в то время очень активно писала североамериканская пресса? - Это не про меня писали, а про брата. – Не было ли желания вернуться в НХЛ уже во время выступлений в КХЛ? Или во второй раз пробиться в лучшую лигу мира еще сложнее, чем в первый? - У меня были предложения через год или через два, не помню. Но у меня на тот момент контракт уже был в КХЛ и я решил не ехать. Это было начало сезона и я не хотел расторгать и уезжать. А так предлагали там контракты, но сезон в КХЛ начинался и я не стал дергаться и остался в России.

Фото - NBC Sports Фото - NBC Sports

Шесть сезонов Костицын провел в КХЛ, выступая за «Авангард», «Ак Барс», «Нефтехимик», «Торпедо» и минское «Динамо». В 2015 году белорус проиграл СКА в финале Кубка Гагарина вместе с «Ак Барсом». Решение переехать в КХЛ Костицын-младший принял после заманчивого предложения от «Авангарда», но считает, что по уровню организации эта лига существенно уступает НХЛ.

- Да, с Казанью вот только в финале проиграли. Иногда вылетали рановато, но так получалось, не знаю даже. Поиграл бы конечно побольше там, если б не травма, а так. Ну как есть, так есть. – КХЛ с самого начала заявляла о желании «догнать и перегнать НХЛ». Как считаете, спустя столько лет существования, можно ли говорить об успехе этого проекта? - Да долго они еще не догонят. Нет такого уровня организации, как в НХЛ и близко даже. Ну может пару команд есть - Омск, Казань - где у них и раздевалки хорошие, и организация уже более ближе к НХЛ, но это пару команд из, сколько их там в КХЛ - 30? Нет такого уровня организации в КХЛ, как в НХЛ. – В минском «Динамо» Вы два сезона были капитаном, но так получилось, что в эти годы «зубры» сыграли только в одной серии плей-офф Кубка Гагарина. За все 13 лет существования КХЛ «Динамо» ни разу не проходило дальше первого раунда, несмотря на серьезные финансовые вливания. Оцените этот проект и его роль для всего белорусского хоккея, почему не получается замахнуться на большее в плане результатов? - Ну какие финансовые вливания, по сравнению с клубами КХЛ, там никаких финансовых вливаний нет. Это одна из самых низких команд по бюджету. Вот на этом и ответ весь - если не будет бюджета, то куда тебе. Нет бюджета чтобы взять игроков хорошего уровня, чтобы бороться там с Казанью или с Питером в плей-офф. Может там сейчас уже и немного поднялся бюджет, судя по тому сколько там иностранцев, но тогда, когда я играл, он намного меньше был, чем сейчас.

Фото - ak-bars.ru Фото - ak-bars.ru

Несмотря на возраст, о завершении карьеры Костицын еще даже не думает и не исключает возможности в будущем вновь сыграть со своим братом Андреем, вместе с которым он выступал не за одну команду.

– В нескольких командах и в НХЛ, и в КХЛ Вы поиграли вместе с братом Андреем. В «Монреале», кстати, за всю историю было только девять братских дуэтов. Как правило, вы играли в разных тройках, но насколько влияло присутствие брата в команде и на площадке на Вашу игру? - На игру никак не влияло, а то, что брат вместе в команде, постоянно с тобой на тренировках и везде, то это, конечно, хорошо и ему, и мне, братья все таки. – Приходилось иногда заступаться за брата или ему за Вас? - Ну да-да, было. – Хотелось бы еще оказаться с Андреем вместе на площадке, например, в «Соколе»? - Конечно, сыграем как-нибудь, не знаю только где. – Как часто посещают мысли о завершении карьеры? - Пока еще не посещало. – Существует ли вероятность, что мы когда-то увидим Сергея Костицына-тренера? Или может даже дуэт братьев Костицыных? - Не знаю. Когда закончу, тогда уже наверно думать надо, а пока таких мыслей нет в голове - что закончишь, тренером станешь. Может мне это не надо будет, зачем, может не захочется мне тренировать. Им же наверное сложно тренировать триста человек.

В последнем матче СК «Сокол» переиграл «Белый Барс» (4:1). Следующую игру киевляне проведут 20 февраля против «Мариуполя».