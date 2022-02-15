Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
ru
ua
Войти на сайт
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
Тема дняСегодня Мбаппе встретится со своим будущим. А каким было его прошлое в криминальном районе?
матч-центр
Вчера 1
Сейчас 1
Сегодня 3
Завтра 5
Развернуть Свернуть
Хоккей (1 событие из 1) показать все
Хоккейная Суперлига 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
18:45 Белый Барс - СК Сокол 1:4 Окончен
Хоккей (1 событие из 1) показать все
Хоккейная Суперлига 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
18:00 Донбасс - Мариуполь 5:3 Идёт
Хоккей (3 события из 6) показать все
Хоккейная Суперлига 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
14:00 Альтаир - Краматорск 1:7 Окончен
18:00 Донбасс - Мариуполь 5:3 Идёт
НХЛ 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
04:00 Виннипег Джетс - Чикаго Блэкхокс 1:3 Окончен
Хоккей (5 событий из 9) показать все
НХЛ 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
02:00 Нью-Джерси Дэвилз - Тампа-Бэй Лайтнинг -:- Запланирован
02:00 Питтсбург Пингвинс - Филадельфия Флайерс -:- Запланирован
03:00 Нэшвилл Предаторс - Вашингтон Кэпиталз -:- Запланирован
04:00 Колорадо Эвеланш - Даллас Старз -:- Запланирован
05:30 Лос-Анджелес Кингс - Эдмонтон Ойлерс -:- Запланирован
Сейчас в эфире
20:35
Дикий гаджет
19:55
live
Волейбол. Лига чемпионов. Женщины. Дрезднер – Прометей. Прямая трансляция

Сергей Костицын: «Перед СК «Сокол» стоит задача выиграть чемпионат»

Эксклюзивное интервью белорусского нападающего XSPORT.ua о карьере и выступлении в Суперлиге
Хоккей Хоккейная Суперлига
12:36
Сергей Костицын: «Перед СК «Сокол» стоит задача выиграть чемпионат»
Сергей Костицын / Фото - hsl.com.ua

34-летний белорусский нападающий Сергей Костицын по праву считается самым звездным игроком украинской хоккейной Суперлиги. За его плечами шесть сезонов в НХЛ, выступление за пять клубов в КХЛ, а также шесть чемпионатов мира и Олимпийские игры-2010 в составе сборной Беларуси.

В Суперлиге Костицын довольно быстро освоился и в первых 14-ти матчах в СК «Сокол» набрал 14 (2+12) очков. По словам нападающего в эксклюзивном интервью XSPORT.ua, большого количества времени на адаптацию ему и не требовалось.

- Я и раньше бывал здесь в принципе - и в Киеве, и в Украине. Мы еще раньше по детству  ездили играть сюда. Но так все хорошо, отлично. Все нравится. Чемпионат тоже я считаю,  неплохой. Есть хорошие команды, есть пару команд, что отстают в чемпионате. Но так, в принципе, нормально все. 

– После КХЛ Вы немного поиграли в Словакии и Румынии. Можно ли сравнить Суперлигу с этими чемпионатами, на каком уровне сейчас украинский хоккей в этой иерархии?

- В Словакии конечно намного лучше уровень, там во-первых команд много и все плюс-минус на одном уровне команды, там и иностранцев много, ну конечно там посильнее чемпионат. А чемпионат Румынии, наверное, в принципе, сопоставим с украинским. 

Фото - hsl.com.ua
Фото - hsl.com.ua

СК «Сокол» довольно неплохо начал регулярный чемпионат, но в последних пяти матчах потерпел три поражения, из-за чего пропустил вперед себя «Краматорск» и «Мариуполь» в турнирной таблице, опустившись на четвертое место. По мнению Костицына, делать какие-то выводы из этой серии не стоит – команда находится в неплохой форме и в дальнейшем добавит в стабильности.

- Я бы не сказал что у нас что-то не получается, ну был может какой-то небольшой спад, я не знаю. Но я думаю, все будет нормально, ну проиграли три игры, но будем настраиваться со следующей игры каждую игру на победу играть. Я думаю, все у нас выровняется и начнем выигрывать. 

– Насколько Вам помогает то, что «Сокол» тренирует Олег Микульчик, Ваш соотечественник и специалист, с которым Вы давно знакомы?

- Здорово. Конечно, хорошо, тем более я его знаю давно. Мы еще играли с ним друг против друга. Это хорошо, конечно. 

– Сейчас в «Соколе» сплав опыта и молодости. Можно ли утверждать, что команда на 100% уже построена или этот процесс еще продолжается?

- Я думаю, продолжается еще, можно оттачивать еще мастерство, налаживать контакт между игроками можно каждую игру, до плей-офф у нас есть время. Думаю, к тому моменту подойдем более сплоченными. Мы работаем на тренировках, чтобы потом в играх было легче. А будут ли изменения в самой команде я не знаю, это к тренерам, к руководству вопрос. 

– Какие задачи стоят перед командой в этом сезоне, и какие ставите лично для себя?

- Я думаю, задачи выиграть чемпионат. Будем стараться делать это, занять как можно выше место и бороться в плей-офф уже. 

– У Вас за плечами много сезонов в НХЛ и КХЛ, как удается находить мотивацию играть дальше на гораздо более низком уровне?

- Ну я ж давно в хоккее. В принципе, я люблю этим заниматься. У меня даже нет такого в голове - искать мотивацию. Я выхожу и стараюсь играть как могу. 

Фото - hsl.com.ua
Фото - hsl.com.ua

Еще в прошлом году Костицын играл за сборную Беларуси на чемпионате мира в элитном дивизионе, но после смены тренерского штаба не верит в то, что его еще позовут в национальную команду. По словам форварда, сейчас белорусский хоккей находится на спаде, несмотря на большое внимание со стороны государства

– На прошлый чемпионат мира в Риге Вас вызывал в сборную Михаил Захаров, но уже в августе на олимпийскую квалификацию Крэйг Вудкрофт не позвал. Как обстоят дела с Вашей карьерой в национальной команде, еще рассматриваете возможность одеть свитер сборной Беларуси?

- Хм, даже не знаю. Наверное, нет. Наверное, я там уже не буду играть. Пусть там молодые играют. Разве что, если бы было предложение какое-то. Может, в таком случае. 

– Сейчас продолжается Олимпийский турнир, в котором сборная Беларуси не участвует, хотя еще в прошлые годы была постоянным участником, и Вы играли в Ванкувере в 2010 году. Можно ли говорить, что белорусский хоккей сейчас в кризисе, несмотря на мощную поддержку со стороны государства?

- В кризисе, конечно, если мы уже 10 лет туда не можем попасть. Последний раз в Ванкувере мы играли и все эти годы не попадали. Конечно, там есть провал у нас в поколении. Но сейчас там играют - и в НХЛ пару человек, и в АХЛ играют. Надеюсь, что они вырастут, которые ребята в АХЛ может быть подтягивают тех, что в НХЛ через год, через два, не знаю, может, в этом году. 

– Сейчас в НХЛ играют только два белоруса: Егор Шарангович в «Нью-Джерси» и Алексей Протас в «Вашингтоне». Белорусские болельщики справедливо отмечают, что и сборной не хватает игроков калибра Костицыных, Грабовского, Калюжного, Мезина и так далее. Может, проблема где-то в самом начале, в детском хоккее? Почему белорусский хоккей перестал выпускать игроков такого уровня, хотя, как кажется, с поддержкой, площадками, школами все вроде хорошо?

- Это, конечно из детского хоккея, с детьми надо заниматься. Да, там сейчас построили много арен, поддержка от президента. Но не так занимаються, наверно, как надо с детьми. Да, раньше там в сборной и Калюжный был, но у нас в сборной было много игроков хороших - все, кто играл, играли либо в НХЛ, либо в КХЛ. Сейчас же такого нет. На чемпионат мира даже уже ездит половина из чемпионата Беларуси. Но это не тот уровень, чтобы бороться за какие-то места, даже на чемпионате мира. 

– Как Вы относитесь к вопросу натурализации? Насколько помогло сборной Беларуси появление таких игроков как Плэтт, Бэйлен, Тэйлор, Паре и остальных? Может ли этот опыт быть полезным, скажем, сборной Украины?

- Для украинской, наверно, да, потому что у украинской сборной вообще нету игроков. А белорусской я не скажу что это помогло. Как по мне, это вообще не надо делать, у людей другой менталитет и что канадец выйдет и будет биться за сборную Беларуси? Да не будет, а просто выйдет, поиграет чтобы мол в КХЛ, а не легионером считаться и все. 

Фото - belarushockey.com
Фото - belarushockey.com

В НХЛ Костицын так и не раскрыл полностью свой потенциал, несмотря на большие надежды на ранних этапах карьеры. Сейчас форвард не уверен, что сделал правильно, покинув лучшую лигу мира в возрасте 26 лет.

– Вы провели шесть сезонов в НХЛ, в Вашей карьере было две команды – «Монреаль» и «Нэшвилл». Вообще, Ваша карьера складывалась по наклонной в обеих командах – яркое начало и затем спад. Почему так и не получилось стать лидером ни там, ни там, несмотря на очень мощное начало?

- Ну почему, в «Нэшвилле» у меня все года была нормальная статистика, чего там спад был (50 (23+27) очков в 77 матчах в сезоне-2010/11, 43 (17+26) очков в 75 матчах в сезоне-2011/12 и 15 (3+12) очков в сезоне-2012/13 – прим. XSPORT.ua). В принципе, плюс-минус одинаковая была с самого начала и когда я уезжал. В «Монреале» не захотели меня подписывать, обменяли потом в «Нэшвилл», но это обычная ситуация. 

– В юниорской лиге Онтарио Вы поиграли вместе с Патриком Кейном и Сэмом Ганье, демонстрируя не менее крутую статистику в первые сезоны за океаном. Эксперты отмечали Вашу технику и скорость. Что пошло не так после перехода в НХЛ, чтобы стать суперзвездой в заокеанской лиге?

- Это два разных уровня - там детский хоккей был, понятно, что мы там много очков набирали, но в НХЛ же не будешь столько набирать, как в юниорской лиге, там столько не наберешь. И играли мы в юниорской лиге по 40 минут за игру своим звеном, в НХЛ столько не играешь, там много игроков. Но я считаю, что в НХЛ все нормально у меня было, один год был лучшим бомбардиром в команде, может не стоило уезжать, а так хорошие там сезоны провел. 

– Вы покинули НХЛ в 26 лет – по сути, на самом пике карьеры? Почему не получилось поиграть больше, не было на тот момент достойных предложений?

- Я когда уезжал у меня еще был год контракта, почему не было. Просто у меня было выгодное предложение, потому и уехал. В НХЛ у меня еще был контракт, когда я уезжал, просто я расторг его и все. Может и не стоило конечно в 26 уезжать, но уехал, и уехал, что ж уже жалеть. 

– Спустя столько лет можно признать, что где-то помешало и нарушение дисциплины, о чем в то время очень активно писала североамериканская пресса?

- Это не про меня писали, а про брата. 

– Не было ли желания вернуться в НХЛ уже во время выступлений в КХЛ? Или во второй раз пробиться в лучшую лигу мира еще сложнее, чем в первый?

- У меня были предложения через год или через два, не помню. Но у меня на тот момент контракт уже был в КХЛ и я решил не ехать. Это было начало сезона и я не хотел расторгать и уезжать.  А так предлагали там контракты, но сезон в КХЛ начинался и я не стал дергаться и остался в России. 

Фото - NBC Sports
Фото - NBC Sports

Шесть сезонов Костицын провел в КХЛ, выступая за «Авангард», «Ак Барс», «Нефтехимик», «Торпедо» и минское «Динамо». В 2015 году белорус проиграл СКА в финале Кубка Гагарина вместе с «Ак Барсом». Решение переехать в КХЛ Костицын-младший принял после заманчивого предложения от «Авангарда», но считает, что по уровню организации эта лига существенно уступает НХЛ.

- Да, с Казанью вот только в финале проиграли. Иногда вылетали рановато, но так получалось, не знаю даже. Поиграл бы конечно побольше там, если б не травма, а так. Ну как есть, так есть. 

– КХЛ с самого начала заявляла о желании «догнать и перегнать НХЛ». Как считаете, спустя столько лет существования, можно ли говорить об успехе этого проекта?

- Да долго они еще не догонят. Нет такого уровня организации, как в НХЛ и близко даже. Ну может пару команд есть - Омск, Казань - где у них и раздевалки хорошие, и организация уже более ближе к НХЛ, но это пару команд из, сколько их там в КХЛ - 30? Нет такого уровня организации в КХЛ, как в НХЛ. 

– В минском «Динамо» Вы два сезона были капитаном, но так получилось, что в эти годы «зубры» сыграли только в одной серии плей-офф Кубка Гагарина. За все 13 лет существования КХЛ «Динамо» ни разу не проходило дальше первого раунда, несмотря на серьезные финансовые вливания. Оцените этот проект и его роль для всего белорусского хоккея, почему не получается замахнуться на большее в плане результатов?

- Ну какие финансовые вливания, по сравнению с клубами КХЛ, там никаких финансовых вливаний нет. Это одна из самых низких команд по бюджету. Вот на этом и ответ весь - если не будет бюджета, то куда тебе. Нет бюджета чтобы взять игроков хорошего уровня, чтобы бороться там с Казанью или с Питером в плей-офф. Может там сейчас уже и немного поднялся бюджет, судя по тому сколько там иностранцев, но тогда, когда я играл, он намного меньше был, чем сейчас.

Фото - ak-bars.ru
Фото - ak-bars.ru

Несмотря на возраст, о завершении карьеры Костицын еще даже не думает и не исключает возможности в будущем вновь сыграть со своим братом Андреем, вместе с которым он выступал не за одну команду.

– В нескольких командах и в НХЛ, и в КХЛ Вы поиграли вместе с братом Андреем. В «Монреале», кстати, за всю историю было только девять братских дуэтов. Как правило, вы играли в разных тройках, но насколько влияло присутствие брата в команде и на площадке на Вашу игру?

- На игру никак не влияло, а то, что брат вместе в команде, постоянно с тобой на тренировках и везде, то это, конечно, хорошо и ему, и мне, братья все таки. 

– Приходилось иногда заступаться за брата или ему за Вас?

- Ну да-да, было. 

– Хотелось бы еще оказаться с Андреем вместе на площадке, например, в «Соколе»?

- Конечно, сыграем как-нибудь, не знаю только где. 

– Как часто посещают мысли о завершении карьеры?

- Пока еще не посещало. 

– Существует ли вероятность, что мы когда-то увидим Сергея Костицына-тренера? Или может даже дуэт братьев Костицыных?

- Не знаю. Когда закончу, тогда уже наверно думать надо, а пока таких мыслей нет в голове - что закончишь, тренером станешь. Может мне это не надо будет, зачем, может не захочется мне тренировать. Им же наверное сложно тренировать триста человек.   

В последнем матче СК «Сокол» переиграл «Белый Барс» (4:1). Следующую игру киевляне проведут 20 февраля против «Мариуполя».

Рейтинг:
(Голосов: 1)

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Рейтинг букмекеров

Обзор
Обзор
Обзор
Обзор
Все букмекеры

Новости: Хоккей

Ягру – 50! И он продолжает играть, кайфуя от хоккея
История
Ягру – 50! И он продолжает играть, кайфуя от хоккея
Хоккей в мире
20:11
Дубль Сигарева помог «Донбассу» обыграть «Мариуполь» и добыть десятую победу кряду
Дубль Сигарева помог «Донбассу» обыграть «Мариуполь» и добыть десятую победу кряду
Хоккейная Суперлига
20:10
Борис Колесников принял участие в мероприятии, посвященном 33-й годовщине вывода войск из Афганистана
Борис Колесников принял участие в мероприятии, посвященном 33-й годовщине вывода войск из Афганистана
Хоккейная Суперлига
18:45
Определились четвертьфинальные пары олимпийского турнира по хоккею
Определились четвертьфинальные пары олимпийского турнира по хоккею
Пекин-2022
18:18
Пекин-2022. Две пропущенные шайбы не помешали Канаде разгромить Китай
Пекин-2022. Две пропущенные шайбы не помешали Канаде разгромить Китай
Пекин-2022
18:06
«Краматорск» разгромил «Альтаир», прервав серию из двух поражений
«Краматорск» разгромил «Альтаир», прервав серию из двух поражений
Хоккейная Суперлига
16:15
В национальных цветах: капитан «Донбасса» стилизовал коньки в честь Дня единения
В национальных цветах: капитан «Донбасса» стилизовал коньки в честь Дня единения
Хоккейная Суперлига
15:08
Хоккейная Суперлига. «Донбасс» — «Мариуполь». Видео трансляция
Хоккейная Суперлига. «Донбасс» — «Мариуполь». Видео трансляция
Хоккейная Суперлига
13:43
Швейцария взяла у Чехии реванш за поражение в группе и вышла в четвертьфинал Олимпиады-2022
Швейцария взяла у Чехии реванш за поражение в группе и вышла в четвертьфинал Олимпиады-2022
Пекин-2022
13:30
Все новости

Популярные новости

Пекин-2022. Сноубордистка из Андорры разбилась во время выступления
Пекин-2022. Сноубордистка из Андорры разбилась во время выступления
Olympics Пекин-2022
09 февраля 08:00
78
Пекин-2022. Украинец, который ехал за золотом, занял последнее место в своем четвертьфинале
Пекин-2022. Украинец, который ехал за золотом, занял последнее место в своем четвертьфинале
Olympics Пекин-2022
11 февраля 14:22
8
Слушания CAS в Пекине по делу о допинге россиянки длились 7 часов
Слушания CAS в Пекине по делу о допинге россиянки длились 7 часов
Olympics Пекин-2022
13 февраля 22:12
36
Спарринг-партнер Кличко рассказал, что за Ломаченко заносили деньги на Олимпийских играх
Спарринг-партнер Кличко рассказал, что за Ломаченко заносили деньги на Олимпийских играх
Бокс Профессиональный бокс
10 февраля 09:31
5
Тренер Уайлдера: «Джошуа не нуждается в новом тренере. Причина поражения от Усика была не в этом»
Тренер Уайлдера: «Джошуа не нуждается в новом тренере. Причина поражения от Усика была не в этом»
Бокс Профессиональный бокс
10 февраля 13:41
«Слезы счастья и небольшого огорчения». Обвиняемая в употреблении допинга россиянка прокомментировала решение CAS
«Слезы счастья и небольшого огорчения». Обвиняемая в употреблении допинга россиянка прокомментировала решение CAS
Olympics Пекин-2022
07:36
13
Все новости

Анонсы

Хоккейная Суперлига. «Донбасс» — «Мариуполь». Видео трансляция
WEB
Хоккейная Суперлига. «Донбасс» — «Мариуполь». Видео трансляция
18:00
Лига чемпионов. «Дрезднер» — «Прометей». Видео трансляция
WEB
TV
Лига чемпионов. «Дрезднер» — «Прометей». Видео трансляция
20:00
Лига чемпионов. ПСЖ – «Реал». Онлайн трансляция
WEB
Лига чемпионов. ПСЖ – «Реал». Онлайн трансляция
22:00
Лига чемпионов. «Спортинг» – «Манчестер Сити». Онлайн трансляция
WEB
Лига чемпионов. «Спортинг» – «Манчестер Сити». Онлайн трансляция
22:00
Лига чемпионов. «Интер» – «Ливерпуль». Онлайн трансляция
WEB
Лига чемпионов. «Интер» – «Ливерпуль». Онлайн трансляция
16 февраля 22:00
Лига чемпионов. «Ред Булл Зальцбург» – «Бавария». Онлайн трансляция
WEB
Лига чемпионов. «Ред Булл Зальцбург» – «Бавария». Онлайн трансляция
16 февраля 22:00
Лига Европы. «Боруссия» Дортмунд – «Рейнджерс». Онлайн трансляция
WEB
Лига Европы. «Боруссия» Дортмунд – «Рейнджерс». Онлайн трансляция
17 февраля 19:45
Лига Европы. «Барселона» – «Наполи». Онлайн трансляция
WEB
Лига Европы. «Барселона» – «Наполи». Онлайн трансляция
17 февраля 19:45
Лига Европы. «Аталанта» – «Олимпиакос». Онлайн трансляция
WEB
Лига Европы. «Аталанта» – «Олимпиакос». Онлайн трансляция
17 февраля 22:00
Охотники на гигантских лобстеров
TV
Охотники на гигантских лобстеров
18 февраля 21:45
«Воин ниндзя»
TV
«Воин ниндзя»
19 февраля 18:00
Заур Абдуллаев – Хорхе Линарес. Онлайн трансляция
WEB
Заур Абдуллаев – Хорхе Линарес. Онлайн трансляция
19 февраля 23:00
Амир Хан – Келл Брук. Онлайн трансляция
WEB
Амир Хан – Келл Брук. Онлайн трансляция
19 февраля 23:30
Будущая звезда бокса возвращается. Хайме Мунгия – Димитриус Баллард. Онлайн трансляция
WEB
Будущая звезда бокса возвращается. Хайме Мунгия – Димитриус Баллард. Онлайн трансляция
20 февраля 06:00
«Ковбои холодных вод»
TV
«Ковбои холодных вод»
20 февраля 14:10