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Северная Корея вслед за Австралией и Новой Зеландией снялась с чемпионатов мира

Причина та же – коронавирус
Хоккей Хоккей в мире
13:56
Северная Корея вслед за Австралией и Новой Зеландией снялась с чемпионатов мира
Фото: travel.inertianetwork.com

Сборная Северной Кореи не выступит на ближайших чемпионатах мира в связи с проблемами из-за COVID-19.

Так, в группе A Дивизиона III мирового первенства среди мужчин сыграют Турция, Туркменистан, Люксембург, Тайвань и Объединенные Арабские Эмираты, а в группе A Дивизиона II чемпионата мира среди женских сборных выступят Латвия, Великобритания, Испания, Мексика и Тайвань.

Напомним, что ранее от планетарных первенств по хоккею отказались национальные команды Австралии и Новой Зеландии.

Олег Шумейко-младший
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