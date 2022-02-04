Северная Корея вслед за Австралией и Новой Зеландией снялась с чемпионатов мира

Причина та же – коронавирус

Фото: travel.inertianetwork.com

Сборная Северной Кореи не выступит на ближайших чемпионатах мира в связи с проблемами из-за COVID-19.

Так, в группе A Дивизиона III мирового первенства среди мужчин сыграют Турция, Туркменистан, Люксембург, Тайвань и Объединенные Арабские Эмираты, а в группе A Дивизиона II чемпионата мира среди женских сборных выступят Латвия, Великобритания, Испания, Мексика и Тайвань.

Напомним, что ранее от планетарных первенств по хоккею отказались национальные команды Австралии и Новой Зеландии.