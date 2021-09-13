Шары у парня не стальные. В КХЛ игрока оштрафуют за удар клюшкой между ног
«Северсталь» в гостях обыграла «Сибирь», а «Металлург» разбил «Нефтехимик»
Майе своими тремя результативными действиями сильно помог «Магнитке»
Фото: Нефтехимик
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Сибирь» – «Северсталь» 2:4 (1:2, 1:0, 0:2)
Шайбы:
0:1 Морозов (Лишка), 03:53
0:2 Тимашов (Вовченко), 08:32
1:2 Дубакин (Ли, Пьянов), 09:44
2:2 Пьянов, 20:41
2:3 Алексеев (Вовченко, Думбадзе), 52:52
2:4 Пресс, 59:56, ПВ
Вратари: Сятери – Шугаев
«Металлург» – «Нефтехимик» 4:0 (3:0, 0:0, 1:0)
Шайбы:
1:0 Кошелев (Карри), 01:22
2:0 Майе (Лайпсик), 07:30
3:0 Майе (Минулин, Лайпсик), 17:17
4:0 Никонцев (Майе, Лайпсик), 40:50
Вратари: Олкинуора – Туохимаа
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