Шафаренко: «Донбасс» был силен тогда и остается сильным сейчас»

Наставник «Сокола» вспомнил первый матч против дончан в сезоне

Фото: ХК «Донбасс»

Главный тренер «Сокола» Олег Шафаренко прокомментировал матч «Донбасса» в Лиге чемпионов, а также вспомнил первую встречу против дончан в сезоне.

«Они были сильны тогда и остаются сильными сейчас. У них хороший подбор исполнителей. Большинство лучших украинских хоккеистов собраны в рядах «Донбасса». Но мы нацеливаемся на то, чтобы их побеждать. в Лиге чемпионов по качеству игры «Донбасс» сопернику не уступал. Обе команды играли очень хорошо. Был интересный хоккей, который понравился не только зрителям, но и специалистам. Дончане проиграли, потому что «Клагенфурт» – очень сильный соперник. Мы все должны стремиться к тому, чтобы играть в такой хоккей».

Лидеры чемпионата УХЛ – «Донбасс» и«Сокол» – сыграют между собой 9 октября на льду столичного АТЭК. На данный момент «Сокол» опережает «Донбасс» на 2 очка, сыграв на 1 матч больше.