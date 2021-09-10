«Сокол» уничтожил «Мариуполь» на Kremenchuk Open Cup
Шафаренко: «Когда игра у команды получается, то оно видно»
Наставник «Сокола» прокомментировал разгромную победу над «Мариуполем»
Олег Шафаренко / Фото: hchimik.hockey.by
Главный тренер «Сокола» Олег Шафаренко поделился впечатлениями от матча с «Мариуполем» (5:0) на Kremenchuk Open Cup:
Сегодня уже было получше движение, чем вчера с «барсами» – хорошо сразу вошли в игру. Неплохо сыграли в нападении, ведь когда игра у команды получается, то оно видно. Хорошо провели поединок.
Теперь нас в последний день турнира ждет «Кременчуг» – очень сильная команда. Уже начинаем готовится к завтрашней встрече.
Напомним, что турнир с участием «Белого Барса», «Сокола», «Кременчуга» и «Мариуполя» транслирует телеканал XSPORT+ и портал XSPORT.ua.
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