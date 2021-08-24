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Шафаренко: «Победа над «Юностью» будет хорошим стимулом для ребят, чтобы двигаться дальше»

«Сокол» обыграл чемпиона Беларуси
Хоккей УХЛ
17:35
Шафаренко: «Победа над «Юностью» будет хорошим стимулом для ребят, чтобы двигаться дальше»
Олег Шафаренко / Фото: hchimik.hockey.by

Главный тренер «Сокола» Олег Шафаренко прокомментировал результат матча против «Юности» (4:2) в рамках турнира памяти Льва Новожилова:

Прежде всего скажу, что рады играть на турнире, где предоставлены хорошие условия: лед, раздевалка, организация – все приятно. 

На «Юность» настраивать ребят было не сложно. Сегодня показали хоккей, который более приближен к тому, к чему мы стремимся. Победа будет хорошим стимулом для ребят, чтобы двигаться дальше. 

Остается встреча с «Химиком», какие задачи стоят на заключительный матч с хозяевами?

Все знают, что новополоцкая хоккейная школа всегда растила хороших игроков, которые играли и в НХЛ. У них хорошая команда, хорошо обученная тактически. Думаю, будет хорошее противостояние. Мы сюда приехали для того, чтобы сыграть интересные матчи. Все команды соперники играют в разном стиле и для нас это будет очень полезным.

Напомним, что последний матч турнира в Беларуси пройдет завтра, 25 августа, в 19:00.

Источник: hchimik.hochey.by Олег Шумейко-младший
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Теги

Сокол (Киев) Юность-Минск Олег Шафаренко

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