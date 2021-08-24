Шафаренко: «Победа над «Юностью» будет хорошим стимулом для ребят, чтобы двигаться дальше»

Олег Шафаренко / Фото: hchimik.hockey.by

Главный тренер «Сокола» Олег Шафаренко прокомментировал результат матча против «Юности» (4:2) в рамках турнира памяти Льва Новожилова:



На «Юность» настраивать ребят было не сложно. Сегодня показали хоккей, который более приближен к тому, к чему мы стремимся. Победа будет хорошим стимулом для ребят, чтобы двигаться дальше.