«Сокол» в гостях обыграл «Кременчуг»
Шафаренко – о победе над «Кременчугом»: «Отнеслись серьезнее к моментам»
Главный тренер «Сокола» остался недоволен первым периодом матча
Фото: УХЛ
Главный тренер «Сокола» Олег Шафаренко прокомментировал победу над «Кременчугом» (4:2) в матче регулярного чемпионата УХЛ. Слова специалиста приводит пресс-служба турнира.
Поделитесь впечатлениями от поединка.
«Кременчуг» хорошо начал, у нас были проблемы в первом периоде обычная расконцентрация. Получилось хорошо, что в первом периоде не пропустили. Во втором периоде, в принципе, была равная игра. Хорошие голы забили. Хороший хоккей показали. Победили сегодня. Довольны результатом.
За счет чего удалось так оторваться в счете?
Выполнили то, о чем договаривались. Отнеслись серьезнее к моментам. Именно к реализации.
За счет чего удалось выстоять при счете 4:2?
Самоотверженность и правильная игра, но хочется, чтобы игры проходили более комбинационно и хочется играть в красивый хоккей. Сегодня было много грязи во время игры.
Следующая игра с «Днепром». Как настраиваетесь?
Будем ехать играть. К сожалению, команда развалилась, что осталось от нее – поедем, посмотрим. Команда участвует в чемпионате, хотелось бы, конечно, чтобы она была конкурентноспособной.
Победа над «Кременчугом» стала четвертой кряду для «Сокола». Единственное поражение киевляне потерпели еще в матче-открытии чемпионата от «Донбасса».
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