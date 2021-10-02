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Шафаренко – о победе над «Кременчугом»: «Отнеслись серьезнее к моментам»

Главный тренер «Сокола» остался недоволен первым периодом матча
Хоккей УХЛ
2 октября 12:47
Шафаренко – о победе над «Кременчугом»: «Отнеслись серьезнее к моментам»
Фото: УХЛ

Главный тренер «Сокола» Олег Шафаренко прокомментировал победу над «Кременчугом» (4:2) в матче регулярного чемпионата УХЛ. Слова специалиста приводит пресс-служба турнира.

Поделитесь впечатлениями от поединка.

«Кременчуг» хорошо начал, у нас были проблемы в первом периоде обычная расконцентрация. Получилось хорошо, что в первом периоде не пропустили. Во втором периоде, в принципе, была равная игра. Хорошие голы забили. Хороший хоккей показали. Победили сегодня. Довольны результатом.

За счет чего удалось так оторваться в счете?

Выполнили то, о чем договаривались. Отнеслись серьезнее к моментам. Именно к реализации.

За счет чего удалось выстоять при счете 4:2?

Самоотверженность и правильная игра, но хочется, чтобы игры проходили более комбинационно и хочется играть в красивый хоккей. Сегодня было много грязи во время игры.

Следующая игра с «Днепром». Как настраиваетесь?

Будем ехать играть. К сожалению, команда развалилась, что осталось от нее – поедем, посмотрим. Команда участвует в чемпионате, хотелось бы, конечно, чтобы она была конкурентноспособной.

Победа над «Кременчугом» стала четвертой кряду для «Сокола». Единственное поражение киевляне потерпели еще в матче-открытии чемпионата от «Донбасса».

Сергей Остапенко
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Теги

Сокол (Киев) ХК Кременчуг

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