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Шафаренко: «К скоростями, которые предоставило нам «Динамо-Молодечно», мы были не готовы»

Вице-чемпион Украины «Сокол» «всухую» уступило белорусскому коллективу
Хоккей УХЛ
20:26
Шафаренко: «К скоростями, которые предоставило нам «Динамо-Молодечно», мы были не готовы»
Олег Шафаренко / Фото: hchimik.hockey.by

Главный тренер «Сокола» Олег Шафаренко дал комментарий после поражения от «Динамо-Молодечно» (0:4) на старте турнира памяти Льва Новожилова:

Мы знали, что «Динамо-Молодечно» хорошая команда. Готовились к игре, но, к сожалению, скорости, которые предоставили нам соперники, мы не потянули. Скорость катания, скорость игрового мышления, игровая скорость – нам все это оказалось непосильно.

До этого турнира команда сыграла два матча, сейчас же предстоит сыграть три дня подряд. Осложняет ли это процесс подготовки?

Конечно осложняет. Если мы сегодня уже в первой игре не можем кататься, что мы будем делать завтра и послезавтра – непонятно.

Завтра, 24 августа, вице-чемпион Украины сыграет с «Юностью».

Источник: hchimik.hochey.by Олег Шумейко-младший
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Теги

Олег Шафаренко Сокол (Киев) Динамо-Молодечно

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