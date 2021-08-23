«Сокол» уступил на старте турнира в Беларуси
Шафаренко: «К скоростями, которые предоставило нам «Динамо-Молодечно», мы были не готовы»
Вице-чемпион Украины «Сокол» «всухую» уступило белорусскому коллективу
Олег Шафаренко / Фото: hchimik.hockey.by
Главный тренер «Сокола» Олег Шафаренко дал комментарий после поражения от «Динамо-Молодечно» (0:4) на старте турнира памяти Льва Новожилова:
Мы знали, что «Динамо-Молодечно» хорошая команда. Готовились к игре, но, к сожалению, скорости, которые предоставили нам соперники, мы не потянули. Скорость катания, скорость игрового мышления, игровая скорость – нам все это оказалось непосильно.
До этого турнира команда сыграла два матча, сейчас же предстоит сыграть три дня подряд. Осложняет ли это процесс подготовки?
Конечно осложняет. Если мы сегодня уже в первой игре не можем кататься, что мы будем делать завтра и послезавтра – непонятно.
Завтра, 24 августа, вице-чемпион Украины сыграет с «Юностью».
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