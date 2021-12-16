Шахрайчук проиграл восьмой матч у руля сборной Украины
На Рождественском турнире в Польше сборная Украины в овертайме проиграла Венгрии со счетом 1:2.
Венгры активно начали матч и в середине первого периода Папп открыл счет, воспользовавшись полученным большинством.
Затем, в третьем периоде Благой сравнял счет, когда национальная команда находилась в численном большинстве, чем и перевел матч в овертайм. В конце дополнительной пятиминутки Крейц принес победу своей команде.
Отметим, что это восьмой матч Вадима Шахрайчука у руля сборной Украины и восьмое поражение. В прошлом матче украинцы также уступили Венгрии.
Товарищеский матч
Венгрия – Украина 2:1 ОТ (1:0, 0:0, 0:1, 1:0)
1:0 Папп (Спрацки), 09:10 ГБ
1:1 Благой (Михнов), 52:23 ГБ
2:1 Крейц (Гарат, Тоз), 64:53
Вратари: Арани – ПетровНапомним, в рамках Рождественского турнира Украине еще предстоят матчи с Польшей и Францией.
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