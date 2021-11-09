Шахрайчук рассказал о критериях вызова в сборную Украины

Сине-желтая команда проводит тренировочный сбор в Броварах

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Главный тренер сборной Украины Вадим Шахрайчук прокомментировал выбор хоккеистов, которые были вызваны в команду на ближайшие матчи против Италии и Венгрии:

Отрадно, что все вызванные нами игроки откликнулись на приглашение. В тренировочный лагерь прибыли все хоккеисты, за исключением нескольких травмированных и больных. К примеру, нападающий «Мариуполя» Сергей Бабинец получил повреждение колена в воскресном поединке против «Сокола». Защитник Андрей Григорьев не играл за «Донбасс» из-за травмы в двух предыдущих матчах регулярного чемпионата. Еще трое хоккеистов сдали положительный тест на коронавирус. Должен сказать, что главным критерием вызова хоккеистов в сборную есть их место в основных составах клубных команд. Касается это, в частности, нападающего «Кременчуга» Андрея Денискина. Из-за дисквалификации он не выходит на лед уже длительное время, а значит, на этот сбор не приглашен.

Вы ведете подготовку непосредственно под ближайших соперников?

Нет. Мы готовим команду с прицелом на выступление на чемпионате мира в апреле следующего года. Игру сборных Италии и Венгрии изучали с помощью видеоанализов. Также следим за новостями в рядах этих команд. Мы понимаем, в какой хоккей играют соперники. Италия – это канадский стиль. Венгрия тоже пробует действовать активно, создавать давление. Это та манера, в которой играли соперники против «Донбасса» в Лиге чемпионов. Такую игру сейчас исповедуют все ведущие европейские команды. Мы тоже должны к такой игре тянуться и быть готовыми ей противостоять.

Ближайшие матчи сборной Украины пройдут в рамках Euro Ice Hockey Challenge в Будапеште.

Напомним, с 24 апреля по 1 мая в польском Катовице пройдет чемпионат мира в Дивизионе IB, где сине-желтые сыграют с Литвой, Польшей, Японией, Эстонией и Сербией.