Шаманский: «Немного во втором периоде сломались, пошли удаления»

Игорь Шаманский / Фото: УХЛ

Главный тренер «Рулав Одд» Игорь Шаманский высказался о поражении в матче с «Кременчугом» (1:6) и рассказал о настрое на следующие матчи УХЛ.



Первый период был неплох, пока были силы. Они играли на равных, бодались, были моменты, были удаления. Второй период подсели физически, пошли удаления. Нагрузка на одних и тех же легла, и естественно, уже выбились из строя. «Кременчуг» был свежее, мобильнее. Использовал все свои шансы.

Было важно играть до конца. Я сказал ребятам в раздевалке и на скамейке, чтобы ни в коем случае не ломались, не рассыпались. Чтобы, не смотря на счёт, всегда были в тонусе. Играли с горящими глазами, сердцем и самоотдачей».