Шаманский: «Немного во втором периоде сломались, пошли удаления»
Главный тренер «Рулав Одд» Игорь Шаманский высказался о поражении в матче с «Кременчугом» (1:6) и рассказал о настрое на следующие матчи УХЛ.
«Понравилась самоотдача ребят, бились до конца. В принципе, глаза горели, но немножко физики не хватает. Подготовка была скомканная. Мы ожидали, что сегодня будет тяжело, что «Кременчук» будет бежать, атаковать, прессинговать. Физически ребята сегодня были не готовы, соответственно, и психологически. Немного во втором периоде сломались, пошли удаления. Это сломало игру и вытащить её было практически невозможно».
Первый период был неплох, пока были силы. Они играли на равных, бодались, были моменты, были удаления. Второй период подсели физически, пошли удаления. Нагрузка на одних и тех же легла, и естественно, уже выбились из строя. «Кременчуг» был свежее, мобильнее. Использовал все свои шансы.
Было важно играть до конца. Я сказал ребятам в раздевалке и на скамейке, чтобы ни в коем случае не ломались, не рассыпались. Чтобы, не смотря на счёт, всегда были в тонусе. Играли с горящими глазами, сердцем и самоотдачей».
О матче с «Белым Барсом».
«Белый Барс» тоже не подарок, молодая, амбициозная команда. Будем готовиться. Сейчас отдохнем, проанализируем игру, разберём ошибки. В этой лиге слабых команд нет, каждая по-своему активна, сильна. Поэтому с «Белым Барсом» мы ждём хорошей, боевой игры».
Напомним, главный тренер «Кременчуга» Александр Савицкий рассказал, что им после первого периода пришлось внести корректировки в игру команды.
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