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Шаманский о победе над «Белым Барсом»: «Опытные команды их обыгрывают, а мы почему-то мучаемся»

У наставника «Рулав Одд» остались вопросы к своим игрокам

Хоккей УХЛ
10:49
Шаманский о победе над «Белым Барсом»: «Опытные команды их обыгрывают, а мы почему-то мучаемся»
Игорь Шаманский / Фото: УХЛ

Главный тренер харьковского «Рулав Одд» Игорь Шаманский высказался о победе в матче с «Белым Барсом» (4:2).

«Для нас была очень сложная игра. Мы предупреждали ребят уже с первой смены, что «Белый Барс» будет бежать, будет нагнетать, будет активничать. С первых минут просили ребят включаться в игру. Но первый период был нами полностью провален. В перерыве в раздевалке поговорили с ребятами по-мужски. Слава Богу, достучались до некоторых. В команде нашлись лидеры, звено лидеров, которое переломило игру. Были забиты важные голы, и мы довели игру до победы.

Я не буду называть это звено. Не буду конкретно называть тех, кто услышал нас, тренеров, и вытащил команду, сделал результат. К остальным пока есть большие вопросы».

О трех матчах с «Белым Барсом».

«На удивление все три матчи оказались сложными. С большим уважением к «Белому Барсу» отношусь, но все опытные команды их обыгрывают, а мы почему-то мучаемся. Сбиваемся на какую-то непонятную игру. Все игры на валидоле, на карвалоле… Так не должно быть».

Напомним, «Рулав Одд» на текущий момент занимает шестую позицию в турнирной таблице.

Источник: УХЛ Карен Агабекян
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Игорь Шаманский Белый Барс Рулав Одд

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