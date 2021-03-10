Шайба Тунхузина в овертайме принесла победу «Донбассу» над «Мариуполем»

«Донбасс» одержал победу над «Мариуполем» / фото - УХЛ

УХЛ. Регулярный чемпионат

«Донбасс» – «Мариуполь» 1:0 ОТ (0:0, 0:0, 0:0, 1:0)

Шайбы:

1:0 Тунхузин (Карамнов), 61:54.

Обзор матча

В рамках регулярного чемпионата УХЛ в Дружковке сыграли «Донбасс» и «Мариуполь».

Первый период команды провели на скоростях и обоюдоострой борьбе, заставляя Трифонова и Дмитриева спасать свои ворота. Несмотря на то, что игра была равной, но «чайки» перебросали дончан со счетом 11:7. Тем не менее на первый перерыв команды отправились с нулями на табло.

Второй период также прошел без заброшенных шайб – как бы не пытались отличиться команды, но победителями из этой битвы вышли Трифонов и Дмитриев, которые держали на замке свои ворота.

Заключительный отрезок встречи прошел в такой же обоюдоострой и неуступчивой борьбе – клубы не на шутку активизировались и обрушили шквал бросков на ворота оппонентов. Однако, встрече суждено было перейти в овертайм.

В дополнительной пятиминутке сильнее все же оказались дончане – Тунхузин мощно приложился к шайбе и отправил ее в ворота Дмитриева. Итоговый счет 1:0 и это самая сложная победа дончан над новичком УХЛ, который впервые в истории отобрал очки у лидера чемпионата.

Таким образом «Донбасс» располагается на первом месте турнирной таблицы.