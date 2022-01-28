«Анахайм» обыграл «Монреаль» в матче с девятью шайбами, «Ванкувер» нанес «Виннипегу» шестое поражение кряду
Шедевр от восходящей звезды НХЛ. Форвард «Анахайма» отметился шикарным лакросс-голом
Дубль Зеграса помог «Дакс» победить «Монреаль»
Фото: USA TODAY Sports
В матче регулярного чемпионата НХЛ «Анахайм» обыграл «Монреаль» (5:4).
Дублем в матче отметился перспективный форвард «Дакс» Тревор Зеграс. Первый гол Зеграса стал главным украшением встречи – шикарное взятие ворот в стиле лакросс:
Хайлайты матча «Монреаль» – «Анахайм»:
Результаты матчей НХЛ за 27 января.
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