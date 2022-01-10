Шесть очков Марченкова помогли СК «Сокол» обыграть «Альтаир»

В составе киевлян дебютировал вратарь Артур Оганджанян

Фото: Суперлига

В рамках регулярного чемпионата хоккейной Суперлиги Париматч «Альтаир» дома проиграл киевскому СК «Сокол».



Киевляне очень активно начали матч и Сергей Дорофеев очень быстро распечатал ворота хозяев. Спустя 6 минут Дмитрий Марченков в меньшинстве удвоил преимущество СК «Сокол». Во второй половине периода команды обменялись взятиями ворот от Никиты Сидоренко и Ивана Белякова.

Второй период оказался более стремительным в плане атак, но совершенно безголевым. При этом, последнюю двадцатиминутку «Альтаир» начал с возвращения интриги после точного броска Дениса Кочеткова. Но вторая половина периода началась с гола Егора Иванова. А затем Виктор Шахворостов и Сергей Дорофеев сделали преимущество в 4 шайбы.

Суперлига. Регулярный чемпионат



«Альтаир» – СК «Сокол» 2:6 (1:3, 0:0,1:3)

Шайбы:

0:1 Дорофеев (Марченков, Костицын), 00:45;

0:2 Марченков (Шахворостов, Мицкевич, меньш.), 06:36;

1:2 Сидоренко (Трандафилов), 12:34;

1:3 Беляков (Марченков, меньш.), 18:36;

2:3 Кочетков (Коренчук, Буценко, больш.), 42:34;

2:4 Иванов (Шахворостов, Марченков), 51:36;

2:5 Шахворостов (Марченков, Иванов), 54:21;

2:6 Дорофеев (Марченков, Иванов, больш.), 57:42;

Вратари: Дьяченко (Терлецкий) – Оганджанян (Яковлев).