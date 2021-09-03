Известен состав «Донбасса» на дебютный матч в Лиге чемпионов
Андрей Шевченко провел вбрасывание на дебютном матче «Донбасса» в Лиге чемпионов
Экс-тренер сборной Украины по футболу посетил Дворец спорта
3 сентября 20:30
Андрей Шевченко / фото - УХЛ
Бывший тренер сборной Украины Андрей Шевченко провел вбрасывание на дебютном матче «Донбасса» в Лиге чемпионов.
В столичном Дворце спорта команда Павла Микульчика сыграла против датского «Рунгстеда». Символическое вбрасывание перед стартом встречи провел Шевченко. Звезда футбола пожелал «Донбассу» удачной игры.
Онлайн-трансляция матча «Донбасс» – «Рунгстед» доступна на канале и сайте XSPORT.
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